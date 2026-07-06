世界杯2026｜无惧16强出局巴西足总力保安帅 安察洛堤留任至2030年著眼未来重建球队

夺标大热巴西在美加墨世界杯16强惨遭滑铁卢！面对北欧劲旅挪威，「森巴兵团」防线被对方神锋夏兰特（Erling Haaland）两度撕破，最终以1:2爆冷出局。赛后虽然有不少球迷对主帅安察洛堤（Carlo Ancelotti）的领军表现感到不满，但巴西足总火速护航，确认这位名帅将不受今届出局影响，继续执掌帅印至2030年世界杯，著眼未来的长远重建。

安察洛堤录得最差成绩 足总无惧外界声音力保

作为足球史上荣誉最丰富的顶级名帅之一，安察洛堤的执教履历极度辉煌，不仅手握5座欧联冠军及无数国内杯赛锦标，更是横扫欧洲5个不同国家联赛冠军的传奇教头。正因这份显赫的战绩，他赛前一直被寄予厚望，被外界视为能带领巴西打破24年世界杯冠军荒的「真命天子」。然而，这位名帅却迎来了执教生涯杯赛淘汰赛的最差成绩。

面对这场痛心的败仗，外界及部分球迷难免群情汹涌，甚至有声音呼吁由目前待业的哥迪奥拿（Pep Guardiola）接手。然而，巴西足总选择力挺到底，迅速平息换帅传闻。根据巴西媒体报导，巴西足总高层，执行总监卡尔坦奴（Rodrigo Caetano）表示，球队的长期计划不会因今次挫折而改变：「大家都非常沮丧，但我们不能否定这段时间的努力。球队在整个赛事中一直在成长，踢出了精彩的足球。我们需要多一点耐心，继续与安察洛堤合作直到2030年世界杯。」

安帅叹反击定胜负 或大换血迎重建

获得足总投下信任一票的安察洛堤，在赛后记者会上坦言全队上下都深陷悲伤，但拒绝认输：「我们前70分钟都掌控著比赛局势，创造了不少机会，只是最后被夏兰特的反击决定了胜负。我认为球队今场本配得上胜利，这不是一届糟糕的世界杯。」

对于未来的重建之路，安察洛堤重申不会退缩，并将目光放在下一个四年。他强调未来的核心任务是为「森巴兵团」大换血，将会征召大量年轻潜力小将入选国家队：「这场淘汰不是结束，而是新循环的开端。巴西足坛拥有大量极具潜质的年轻球员，明天我们就会开始规划国家队的未来路线。接下来的阵容除了保留部分成熟老将，我们将会提拔大量新生代球员融入大国脚。我们会带著全新动力重新出发，为2030年做好准备。」