世界杯2026｜英格兰3:2淘汰墨西哥入8强 86世杯伤心地阿兹特克球场成功复仇

英格兰于1986世界杯8强，输给阿根廷球王马勒当拿的「上帝之手」，正是在阿兹特克球场上演，今天三狮军重临这个伤心地在美加墨世界杯16强以3:2淘汰东道主之一的墨西哥，成功跻身8强，完美演绎「边到跌底，边到爬起身！」

世界杯淘汰赛晋级图

主队墨西哥甫开赛即向英格兰后防施压，15分钟右翼罗拔图艾华拉度于右路底线传中，队友鲁尔占美尼斯前柱接应头槌顶出一记弹地球，皮球贴柱被英格兰门将比克福特扑出。三狮军于26分钟取得首次埋门，翼锋安东尼哥顿于左路近底线推入禁区，窄位起脚皮球被墨西哥门将鲁尔兰祖没收。

比宁咸两分钟内梅开二度

处于被动的英格兰在36 分钟一次反击，由翼锋布卡约沙卡右路底线传中，中场祖迪比宁咸后上接应于门前顶入，为三狮军先开纪录。两分钟后，英军于中场成功抢截后交给禁区右边的哈利卡尼，卡尼不贪功再传中给门前的比宁咸撞入，个人梅开二度为英军领先至2:0。

英军半场领先2:1

落后两球的墨西哥全军压上，在42分钟藉一次左路罚球传中，英军中坚安斯干沙解围不远，被墨西哥翼锋祖利安基洛尼斯门前抽入，为主队追近至1:2。补时阶段墨西哥差点扳平，鲁尔占美尼斯接应右路传中，禁区左边接应头槌一顶皮球直飞龙门左上角，可惜被比克福特飞尽将球托出底线，为英格兰保住2:1领先优势返回更衣室。

英格兰后卫昆沙被逐离场。美联社

英格兰后卫昆沙被逐离场。路透社

英格兰后卫昆沙被逐离场。美联社

英格兰队长哈利卡尼射入12码。路透社

昆沙被逐英军10人应战

换边后，英格兰于49分钟差点再增添纪录，左闸尼高奥莱利于禁区顶施放冷箭，皮球直飞龙门右下角门将却救无从，可惜皮球中柱弹出。英军未能扩大比数，更于3分钟后有右闸昆沙因恶意犯规，球证翻看VAR判罚红牌将其逐离场。赛事形势峰回路转，英军少打一人下，却于57分钟有安东尼哥顿单刀被对手门将鲁尔兰祖扑跌获得12码；队长哈利卡尼操刀极刑中鹄，个人今届累积射入6球，三狮军将比数拉开至3:1。

VAR判卡尼犯规输12码

战至67分钟形势又有改变，球证翻看VAR判英军队长哈利卡尼禁区内踢到墨西哥的白赖仁古迪利斯被罚12码；鲁尔占美尼斯射入12码为墨西哥追近至落后2:3。墨西哥藉多打一人之后围攻对手，但仍未法再破门。最终，十人应战的英格兰守住3:2胜局，淘汰东道主墨西哥跻身8强。

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