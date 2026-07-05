世界杯2026预告｜巴西硬撼挪威力争再下一城 墨西哥借高原主场拼挫英格兰
更新时间：17:01 2026-07-05 HKT
发布时间：17:01 2026-07-05 HKT
发布时间：17:01 2026-07-05 HKT
世界杯16强今晚和明晨迎2场焦点战，今晚由巴西对上挪威，「森巴军团」力拼𨒂续气势再下一城；明日早上有东道主墨西哥对英格兰，望借主场之利勇退「三狮军团」。
巴西硬撼挪威 森巴军力挡夏兰特争出线
巴西16强迎战「维京海盗」挪威，「森巴军团」由安察洛堤接手后，在今届世界杯表现相当稳定，小组赛已以2胜1和以得失球差力压摩洛哥出线，32强对日本亦展现出强大的调整能力和深厚的阵容深度，今战对上挪威，虽然有现役神锋「魔人」夏兰特和奥迪加特坐阵，其余人马火力有限，但相信「维京海盗」亦绝不弃械投降，硬撼5星巴西争再创历史。
巴西vs挪威
开赛时间：深夜4:00
直播：ViuTV 99、NowTV 616、618、688
墨西哥借主场之利拼挫英格兰
墨西哥作为今届东道主之一，以全胜之姿兼0失球闯入16强，将会迎战欧洲劲旅英格兰，墨西哥其中一大利好是以主场出击，高海拔的地理优势对对手英格兰而言并不是那么容易适应，对墨西哥而言已是天然优势，虽然就地理上对英格兰不利，但从人脚的硬实力上2队仍有差距，因此今战主帅杜曹的调度和战术调整成今战重点。
墨西哥vs英格兰
开赛时间：早上8:00
直播：NowTV 616、618、688
世界杯淘汰赛晋级图
各场赛事开波时间及直播资料
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