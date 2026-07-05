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世界杯2026│法国连续4届跻身8强 迪甘斯展现大智慧 成功令球员收起怒火

足球世界
更新时间：11:52 2026-07-05 HKT
发布时间：11:52 2026-07-05 HKT

法国淘汰巴拉圭跻身美加墨世界杯8强，教练迪甘斯连续4届都领军杀入此阶段，成绩非常稳定，成为历来首位4次带队进入世杯8强的教练。而他今场更展现大智慧，知道对手巴拉圭会采用「暗黑踢法」，全场不停提醒球员冷静，特别是下半场「补水暂停」期间淋熄球员的怒火，完成比赛并赢波。

迪甘斯带领连续4届入8强

法国由2014巴西世界杯起，已连续4届跻身决赛，队史首次接连4届决赛周都闯入半准决赛。这4届赛事都由迪甘斯带领，他成为世界杯历史上首位带队4次闯入8强的教练。而对上3届世杯，迪甘斯于14年率队于8强不敌最终冠军德国；18年就赢得冠军；上届则在决赛互射12码不敌阿根廷未能卫冕，今届希望在夏天离队前再尝世界冠军滋味。

一直令球员冷静

而迪甘斯今仗最大的功劳，是令球员冷静面对巴拉圭的挑衅，没有损兵折将下完成比赛。他在赛前已提醒球员，巴拉圭会用凶狠拦截，以及各式各样的小动作针对他们，不要为此动怒，比赛期间迪甘斯多次在场边要求众将冷静。而在下半法国领先进入「补水暂停」后，巴拉圭将行动升级，迪甘斯见球员开始不冷静，就加强语气斥责战将，淋熄球员怒火。

迪甘斯：「我比较冷静，这是我的责任」

他矢言：「最重要是比赛结束后没有冲突，没有损失球员，没有更多的红黄牌。在我们领先时，如果陷入他们的比赛节奏，我们就无法甩身。因为他们擅长这样做，而我们又有3面黄牌，所以绝对不能有任何报复动作。我的确提高了声浪，因为我看到我们可能会进一步激烈他们，这完全没有必要。这就是我的职责，我天性比较平静，有些人就比我激动。如果我激动，球员都会激动，一切都是互相传递的。」

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