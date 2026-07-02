世界杯2026｜卡尼梅开二度 英格兰惊险反胜刚果

世界杯32强，英格兰面对刚果民主共和国赢得惊险。「三狮军团」上半场初段失守，到下半场补水暂停后凭哈利卡尼梅开二度，以2：1反胜。英格兰的16强对手是墨西哥。

薛宾卡7分钟为刚果开纪录

刚果于7分钟先开纪录，赞责梅宾巴的传送，英格兰右闸迪积史宾斯收入中路防守走位的刚果前锋，令远柱的薛宾卡无人看管，后者窄角度射近柱地波，比克福特未能阻止皮球入网。刚果领先1：0。

薛宾卡为刚果打开纪录。美联社

薛宾卡7分钟射破英格兰大门。美联社

比克福特输近柱。美联社

刚果门将马柏斯左飞右扑

英格兰在补水暂停后，前线表现有改善，其中比宁咸两次头槌攻门，都被刚果门将马柏斯精彩救出。另一次黄金机会是35分钟，马度基在右路突破后传中，远柱无人看管的拉舒福特射门，但被刚果守将云比沙卡护空门。

至于「三狮军团」的防守继续表现松散，刚果于42分钟有拉开比数的黄金机会，云比沙卡在右路传中，接应的尤尼韦沙第一时间射门中柱。

卡尼对于球证没判12码表示惊讶。美联社

比宁咸的攻门被救出。美联社

刚果门将马柏斯上半场的表现出色。美联社

卡尼倒地没判12码反被吹插水

战至44分钟有一记争议判决，哈利卡尼接应直线快门将一步触球，之后与门将有接触下倒地，但球证认为卡尼「插水」；VAR翻看后同意球证判决，英格兰没有获得12码。卡尼于上半场补时6分钟接应左路角球第一时间射门，再次未能过到马柏斯的十指关。英格兰半场落后0：1。

英格兰在上、下半场，均在补水暂停后表现有起色。路透社

卡尼为英格兰扳平。路透社

卡尼头槌建功。路透社

下半场英格兰继续力追，拉舒福特的窄角度射门中网侧，之后比宁咸在差不多位置起脚省中人，照样被马柏斯回身扑到。杜曹在61分钟派安东尼哥顿和布卡约沙卡出场，到70分钟再将伊比尔治伊斯换入场，加强攻势。

英格兰在75分钟，终于攻破刚果大门。卡尼接应安东尼哥顿的左路传中，头槌顶破今场表现出色的马柏斯的十指关。卡尼于86分钟在禁区顶推横再转身抽射，助英格兰以2：1反超前。英格兰最终以2：1击败刚果，16强将斗墨西哥。