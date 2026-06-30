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世界杯2026│荷兰首次未能晋级16强 12码大战80%失败 5球射失3球

足球世界
更新时间：12:54 2026-06-30 HKT
发布时间：12:54 2026-06-30 HKT

今届美加墨世界杯是荷兰第12次参加决赛周，最终互射12码不敌摩洛哥于32强止步，队史首次未能于世杯杀入16强，创下最差成绩。他们再次被极刑大战考起，历来于世杯5次踢12大战有4次失败，比率达到80%，今场5射有3次宴客，当中中场昆坦添巴(Quinten Timber)的主射最离谱，两个「波位」斜出。

5次12码大战4次落败 失败率80%

荷兰过去11次参加世界杯，最少跻身16强，上届8强出局，2010和14世杯更分别夺得亚军和季军，今届美加墨世杯是他们首次未能晋级16强，创下队史最差成绩。而橙军再一次被极刑大战考起，连同今届他们历来于世杯5次战至要互射12码分胜负，除了于14世杯8强射赢哥斯达黎加外，其余4次都落败，失败率达到80%，与西班牙并列为世杯12码大战失利次数最多的球队。

昆坦添巴射得最离谱

橙军今场于12码大战5射3中，效力马赛的中场昆坦添巴射得最离谱，地波想射向「网仔」，可能偏离目标两个「波位」；第5轮主射的森马维虽有力度，但角度正中被摩洛哥门将耶辛尼保奴企直一拳打走。

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