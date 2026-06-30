世界杯2026｜马天尼利96分钟绝杀 巴西2：1反胜日本

世界杯32强瞩目大战，巴西今晨硬撼日本，日本凭佐野海舟29分钟的入球，半场领先1：0。巴西下半场凭卡斯米路的入球，暂时扳平1：1。这一场的胜方，16强将斗科特迪瓦和挪威的胜方。

佐野海舟于上半场29分钟射破巴西大门。路透社

佐野海舟助日本半场领先1：0。路透社

佐野海舟入球，卡斯米路来迟一步。路透社

巴西开波较为主动，上半场2分钟便有一次射门，但般奴古马雷斯的射门省中人出底线；他在补水暂停前个人已经有3次攻门。14分钟，巴西再有根夏在禁区外的射门被铃木彩艳救出。巴西虽然占较多射门和控球，但补水暂停前巴西的预期入球值（xG）仅得0.15，反映日本的防守限制了巴西的攻门位置；后者多以远射挑战铃木彩艳，但威胁有限。

防守出色的日本，更凭佐野海舟于29分钟在禁区外远射地波，射破艾利臣比加的十指关，日本领先1：0。巴西及后没有制造出更有威胁的攻门，控球只多以在禁区外搓传寻找机会。日本半场以1：0领先巴西。

卡斯米路53分钟这记近门头槌被护空门。美联社

卡斯米路的头槌为巴西扳平1：1。美联社

卡斯米路建功。美联社

巴西下半场狂斩 卡斯米路头槌扳平

巴西半场有一个调动，由安迪历入替卢卡斯柏基达，「森巴兵团」加强攻势，以两边高波传中为主。52分钟，巴西终于有一次真正考验到铃木彩艳的攻门，但般奴古马雷斯的头槌被对手飞身扑出。53分钟，卡斯米路在小禁区内的头槌在白界线前被挡出。巴西最终于56分钟扳平，卡斯米路的近门头槌终于顶破铃木彩艳的十指关，扳平1：1。

58分钟云尼斯奥斯祖利亚差点为巴西反超前，他精彩过人后，以脚面起脚，被铃木彩艳救到后中柱弹出。巴西之后继续掌握控球，但到96分钟才攻入致胜球。加比尔马天尼利接应古马雷斯的短传，于禁区内烫射破网，助巴西以2：1反胜日本，晋身16强。

巴西正选阵容：

门将：1 艾利臣比加

后卫：13 丹尼路雷斯、4 马昆奴斯哥利亚、3 加比尔马加希斯、16 杜格拉斯山度士

中场：5 卡斯米路、8 般奴古马雷斯、20 卢卡斯柏基达

前锋：26 拉恩域陀、9 马菲奥斯根夏、7 云尼斯奥斯祖利亚

日本正选阵容：

门将：1 铃木彩艳

后卫：21 伊藤洋辉、3 谷口彰悟、22 冨安健洋

中场：13 中村敬斗、15 镰田大地、24 佐野海舟、10 堂安律、11 前田大然、14 伊东纯也

前锋：18 上田绮世