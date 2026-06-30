世界杯2026｜佐野海舟助日本开纪录 卡斯米路为巴西暂时扳平1：1
更新时间：00:45 2026-06-30 HKT
发布时间：00:45 2026-06-30 HKT
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世界杯32强瞩目大战，巴西今晨硬撼日本，日本凭佐野海舟29分钟的入球，半场领先1：0。巴西下半场凭卡斯米路的入球，暂时扳平1：1。这一场的胜方，16强将斗科特迪瓦和挪威的胜方。
巴西开波较为主动，上半场2分钟便有一次射门，但般奴古马雷斯的射门省中人出底线；他在补水暂停前个人已经有3次攻门。14分钟，巴西再有根夏在禁区外的射门被铃木彩艳救出。巴西虽然占较多射门和控球，但补水暂停前巴西的预期入球值（xG）仅得0.15，反映日本的防守限制了巴西的攻门位置；后者多以远射挑战铃木彩艳，但威胁有限。
防守出色的日本，更凭佐野海舟于29分钟在禁区外远射地波，射破艾利臣比加的十指关，日本领先1：0。巴西及后没有制造出更有威胁的攻门，控球只多以在禁区外搓传寻找机会。日本半场以1：0领先巴西。
巴西下半场狂斩 卡斯米路头槌扳平
巴西半场有一个调动，由安迪历入替卢卡斯柏基达，「森巴兵团」加强攻势，以两边高波传中为主。52分钟，巴西终于有一次真正考验到铃木彩艳的攻门，但般奴古马雷斯的头槌被对手飞身扑出。53分钟，卡斯米路在小禁区内的头槌在白界线前被挡出。巴西最终于56分钟扳平，卡斯米路的近门头槌终于顶破铃木彩艳的十指关，扳平1：1。
58分钟云尼斯奥斯祖利亚差点为巴西反超前，他精彩过人后，以脚面起脚，被铃木彩艳救到后中柱弹出。
巴西正选阵容：
门将：1 艾利臣比加
后卫：13 丹尼路雷斯、4 马昆奴斯哥利亚、3 加比尔马加希斯、16 杜格拉斯山度士
中场：5 卡斯米路、8 般奴古马雷斯、20 卢卡斯柏基达
前锋：26 拉恩域陀、9 马菲奥斯根夏、7 云尼斯奥斯祖利亚
日本正选阵容：
门将：1 铃木彩艳
后卫：21 伊藤洋辉、3 谷口彰悟、22 冨安健洋
中场：13 中村敬斗、15 镰田大地、24 佐野海舟、10 堂安律、11 前田大然、14 伊东纯也
前锋：18 上田绮世
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