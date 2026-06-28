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世界杯2026｜比宁咸传射建功 哈利卡尼荣膺队史世杯神射手 英格兰2:0巴拿马L组头名晋级

足球世界
更新时间：06:58 2026-06-28 HKT
发布时间：06:58 2026-06-28 HKT

世界杯分组赛进入最后一个比赛日，L组迎来大结局。英格兰凭借下半场祖迪比宁咸（Jude Bellingham）及哈利卡尼（Harry Kane）各建一功，以2:0击败提早出局的巴拿马，顺利以小组首名昂然晋身淘汰赛。同组另一场焦点之战，克罗地亚以2:1战胜加纳，两队携手出线。

半场狂攻未果 陷「入球荒」诅咒

上场0:0闷和加纳的英格兰，赛前以1胜1和积4分，凭借较多入球力压加纳位列榜首。今场对上同组实力较弱且已确定出局的巴拿马，英格兰仿佛加纳巫师的「诅咒」仍然未解除一般，上半场狂攻对手，录得高达72%的控球率及9次射门，场面占尽绝对优势，却迟迟未能将攻势转化为入球，半场双方互交白卷。

5分钟连入两球 卡尼头槌创历史

易边再战，久攻不下的「三狮军团」终于迎来转机。第62分钟，英格兰凭借一次死球攻势打破僵局，布卡约沙卡（Bukayo Saka）开出角球，祖迪比宁咸（Jude Bellingham）面对防守出脚将皮球笃入死角，领先1:0。

仅仅5分钟后，上半场触球仅9次的队长哈利卡尼（Harry Kane）终于解除了「诅咒」。比宁咸在中场引球推进发动攻势，随后交出精准传中，卡尼把握机会头槌破网。这记入球意义重大，令卡尼累积达11个世界杯决赛周入球，正式超越名宿连尼加（Gary Lineker），成为英格兰队史的世杯神射手。

最终英格兰凭借下半场的精彩发挥，2:0战胜巴拿马，从而以2胜1和积7分的成绩，以L组头名资格强势出线，对阵I组或者K组的第三名。根据目前的战绩，英格兰在32强赛中最有机会对阵塞内加尔或刚果民主共和国。与此同时L组的另一场比赛「格仔军团」克罗地亚以2:1战胜加纳，位列第二锁定32强席位，而加纳积4分以「最佳第三名」身份同样出线。

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