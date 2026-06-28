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世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料

足球世界
更新时间：13:41 2026-06-28 HKT
发布时间：13:41 2026-06-28 HKT

世界杯进入32强淘汰赛阶段，首场将于香港时间6月29日凌晨3：00开打，由加拿大对阵南非。这轮备受瞩目的焦点赛事，包括日本硬撼C组冠军巴西，将在30日凌晨1：00上演；同日凌晨4：30有德国对阵巴拉圭。此外，7月4日凌晨两点澳洲对埃及的赛事将在Viu TV 99台免费直播；同日清晨6：00，卫冕的阿根廷将会面对创造奇迹出线的佛得角。本报特别整理了淘汰赛所有32场赛事的开赛时间及直播资讯，方便球迷透过电视直播直击这项4年一度的球坛盛事。

世界杯2026│直播详情

32强淘汰赛最强戏码，肯定是C朗拿度领军的葡萄牙对莫迪历坐阵的克罗地亚（7月3日周五 上午 7：00开赛）。巴西和日本继去年的友谊赛，将在32强再度交锋，上次碰头是去年10月友谊赛巴西作客日本输2:3，队史首次不敌后者，但森巴军团当时有试阵意味，该国名宿朗拿度(Ronaldo)指相比与日本同组的荷兰，这支亚洲球队是相对容易应付的对手（6月30日周二 凌晨1：00开赛）。

德国时隔12年再度晋级世杯淘汰赛，小组赛最后一轮被厄瓜多尔反胜2：1，但德国早以小组第一确定出线。日耳曼军32强将迎战巴拉圭。（6月30日周二 凌晨4：30开赛）而首闯世杯就入32强的佛得角将会于7月4日早上6：00面对卫冕的阿根廷。今届创造奇迹，带领佛得角三次和波的门将禾仙夏梦想成真，如愿对战球王美斯。

至于西班牙对奥地利在7月3日凌晨3：00开赛，英格兰对刚果民主共和国在7月2日凌晨0：00开赛。

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