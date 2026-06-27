世界杯2026｜伊朗3场不同比数和波平纪录 3个条件中1即可出线

亚洲球队伊朗于世界杯G组最后一轮对埃及，补时食诈胡最终赛和1:1，失去次名直接晋级机会。不过，伊朗在3个条件中只要达成1个，便可以最佳第3名之一晋级形势不算太差。同时，伊朗分组赛3战都以不同的比数和波，平了比利时创造的世界杯纪录。

伊朗补时食诈胡兼中楣

伊朗今仗对埃及赢波便可以直接晋级32强，双方半场赛和1:1，这支亚洲劲旅于比赛末段围攻埃及，于补时更有卡利萨达近门将球送入网，可惜翻看VAR判决越位在先入球无效。之后，伊朗再有一次头槌攻门中楣弹出；最后和波收场错过直接出线机会。

3场不同比数和波平纪录

经过三轮后，伊朗3战全和得3分，得失球0球排小组第3。该队三战分别以2:2赛和新西兰、0:0和比利时、1:1和埃及，三场和波都是不同比数，是1988年的比利时后第2队达到此成绩的球队。虽然伊朗未能以次名直接晋级，但争最佳小组第3名出线形势其实不差，以下3个条件中达到1个，伊朗都可出线。

1.J组奥地利对阿尔及利亚分出胜负

2.K组刚果民主共和国不胜乌兹别克，而乌兹别克又不胜7球或以上

3.L组加纳击败克罗地亚

