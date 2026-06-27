世界杯2026│挪威教练指轮换10人有必要 解释球员超负荷 为淘汰赛著想

挪威在周五(26日)I组尾轮轮换10人，最终以1:4大败予法国，以小组次名晋级。外界认为挪威就算已提早出线也好，亦没有必要一口气将10名主力放到后备席，神锋艾宁夏兰特和队长马田奥迪加特最终更没有上阵，教练苏巴根解释主力们已超负荷，为了淘汰赛著想，尽可能走到最远，轮换是必要的。

轮换10人 夏兰特、奥迪加特无出场

挪威和法国在赛前同样2战全胜提早出线，今场尾轮是首次名之争。对比法国作小幅度轮换，锋将基利安麦巴比和奥士文尼迪比利等主力仍保留正选，挪威教练苏巴根就大刀阔斧，正选11人与上场赢塞内加尔时比较，共有10个变动，仅中后场多面手奥斯尼斯保留自己的位置。而多位主将如奥迪加特、夏兰特、阿历山大索洛夫和基斯杜化艾查等，最后更没有后备上阵，坐足90分钟板凳。

苏巴根解释多人已超负荷 轮换有必要

外界不满挪威过度留力，教练苏巴根逐解释有必要：「根据塞内加尔一战的身体监察报告，我们足足有5名球员身体负荷严重超标，整条防线都处于透支状态，还有一两名中场都消耗巨大。而且上场与今仗间隔时间极短，考虑球员身体透支程度、后续赛程考虑，我、体能教练、医队团队和多位球员本人，都知道大家的身体不足以支撑高强度对抗，如果派出上场3、4名主力续任正选，根本无法以完整状态备战下一轮。为了尽可能走到最远，轮换是最佳的选择，我在任何时候都会做出这样的决定。」

当然有不少球迷是为观赏夏兰特和奥迪加特等人而入场，苏巴根为此致歉：「这是我唯一心存愧疚的地方，但我们为球迷带来2场胜利，他们后续还有机会观看更多淘汰赛，这就是本届世杯的意义。」