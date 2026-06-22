世界杯2026│拉明耶马大赛正选西班牙胜率100% 18岁343日取世杯首球胜美斯

被寄予厚望的西班牙超新星拉明耶马(Lamine Yamal)，周日(21日)美加墨世界杯H组次轮踢出精采一仗，为狂牛先开纪录率队4:0大胜沙特阿拉伯。此子首度于世杯任正选即士哥兼赢波，7次在国际大赛做正选球队全胜，同时他以18岁343日之龄取得世杯首球，比阿根廷球王美斯还要早，不愧为当今球坛最被看好的新生代。

大赛正选西班牙就全胜

拉明拉马因刚伤瘉，上周H组首轮仅后备上阵，西班牙亦未能赢波与佛得角赛和0:0。这名超新星今仗出任正选，仅用了10分钟就取得人生首个世杯入球，为狂牛大胜4球奠定基础。此子继续成为西班牙的幸运童子，国际大赛7次正选上阵球队全胜，包括24年欧洲国家杯6次悉数赢波捧杯。

比美斯更年轻取得世杯首球

同时这位效力巴塞隆拿、有新美斯称号的锋将以18岁343日之龄取得世杯首球，比起美斯早14日录得赛事处子球，后者录得世杯第一球时为18岁357日。此外，耶马已在欧国杯及世界杯入波，成为历来第二年轻于洲际大赛和世界杯俱录得入球的球员，仅次于巴西球王比利，后者于18岁138日时完成世杯及美洲国家杯(当时称南美锦标赛)的双入球解锁。