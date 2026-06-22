世界杯2026｜世杯新丁续写奇迹 佛得角激和乌拉圭 晋级机率狂飙至62% 下一圈有望硬撼阿根廷

世界杯分组赛次轮，世杯「新丁」佛得角再次炮制惊喜。他们以2:2激和南美劲旅乌拉圭后，在首两轮面对西班牙及乌拉圭两大强敌竟能保持不败金身，强势保留冲击32强淘汰赛的希望。

据足球数据统计权威Opta的超级电脑运算，在佛得角先后硬撼西班牙和乌拉圭之前，他们能够在末轮对阵沙特阿拉伯前保持不败的机率仅得微乎其微的3.5%。然而，这支非洲奇兵先是首仗以0:0闷和「狂牛」西班牙，今仗再以2:2逼和乌拉圭，用实际行动狠狠打破外界的看淡。

更令人跌破眼镜的是，经过这两场硬仗后，佛得角如今晋级32强的机率已大幅飙升至62.2%，远高于他们开赛前仅得32.9%的出线预测。

作为世杯新军，佛得角在首两轮不但未有被传统强队技术性击倒，反而展现出顽强斗志连续抢分，成功将出线主动权保留到最后一轮。值得一提的是，身处H组的佛得角如果在最后一场可以战胜沙特阿拉伯，那他们将以小组第2的身分出线，有望对阵目前暂列J组第一的阿根廷。今届表现超出所有人相信的佛得角，他们绝对有机会一鼓作气，继续书写今届世界杯最热血的「黑马」传奇。