世界杯2026│佛得角两连和纪律佳成关键 2场仅5次犯规刷新世杯纪录

世杯新丁佛得角周日(21日)再次踢出精采一仗，在美加墨世界杯H组次轮克服先开纪录后一度被反超前的劣势，最终2:2逼和乌拉圭，两战俱和得2分。这个非洲岛国爆冷连续2场赛和前世杯盟主，关键是防守纪律好，今仗全队只有4次犯规，2场合共仅5犯，创下世杯单届前2场比赛最少犯规纪录。

连续两场赛和前世杯盟主

面对两届世杯盟主乌拉圭，佛得角无畏无惧，开赛21分钟凭奇云宾拿直射罚球建功先开纪录。他们于完半场前虽然被乌军连下两城，落后1:2返回更衣室，幸好球员没有自乱阵脚，换边后由锋将希利奥华利拉射入，最终逼和2:2完场。这支世杯新丁连续两场赛和前世杯盟主，表现再次令人惊喜。

两场仅5次犯规破世杯纪录

佛得角接连抢分的关键，是防守纪律佳，不会无事犯规输罚球，大部份时间都保持阵型紧凑度，令对手难进入到危险地带。他们今仗只有4次犯规，上场对狂牛更加仅犯规了1次，两仗合共5次犯规，成为世界杯历史上单届前2场比赛累积犯规次数最少的球队。