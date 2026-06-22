世界杯2026｜沙拿传射建功领军下半场大爆发 埃及3:1反胜新西兰夺队史首胜

G组分组赛第二轮迎来关键一战，由新西兰对阵埃及。最终凭借下半场大爆发，星将沙拿（Mohamed Salah）交出一入球一助攻，带领埃及以3:1反胜新西兰，历史性夺得队史首场世界杯决赛周胜仗。

埃及取得队史首胜。AFP

埃及取得队史首胜。AFP

埃及取得队史首胜。AFP

新西兰先声夺人 埃及半场损兵折将

两军开赛初段已展现出积极的进攻意欲。今届世杯排名最低的新西兰率先发难，战至15分钟，后卫芬恩苏文（Finn Surman）接应角球，高高跃起头槌破网，为「全白军团」先开纪录。落后的埃及随后更雪上加霜，本身带伤上阵的后卫咸迪法菲（Hamdy Fathy）半场前被迫退下火线，由拉米拉比亚（Ramy Rabia）入替。

换边后大爆发 沙拿传射尽显身价

半场休息成为赛事转捩点。这是「法老王」埃及在世杯史上首次半场落后，但主帅哈辛在更衣室的激励显然奏效。球队换边后节奏明显加快，星级锋将沙拿与马慕殊（Omar Marmoush）频频发难，令对手防线风声鹤唳。

战至58分钟，埃及的狂攻终于得到回报。穆哈密汉尼（Mohamed Hany）右路斩出极具威胁的传中，穆斯塔法薛高（Mostafa Zico）禁区内头槌攻门，新西兰门将虽然拍到皮球，但仍难阻皮球入网，埃及成功扳平1:1。追平后的埃及得势不饶人，仿佛打开了进攻的阀门。仅仅9分钟后便迎来「法老降临」，队长沙拿挺身而出，与薛高在禁区顶撞墙做「One-two」配合后，精准抽射破网，尽显功架，协助球队迅速以2:1反超前。

后备奇兵建功 锁定队史世杯首胜

反先后的埃及未有打算鸣金收兵，主帅换入马莫特查斯古特（Mahmoud Trezeguet）等攻击球员乘胜追击，结果这名后备奇兵成功发挥作用。战至82分钟，沙拿开出带有外弯的角球，查斯古特精彩地以后仰头槌攻门，皮球飞越门将入网。这记入球彻底粉碎了新西兰扳平的希望，为埃及锁定3:1胜局，如愿写下历史，夺得队史上首场世界杯胜仗！