Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜耶马开斋、奥耶沙巴尔大勇 西班牙轻取沙特阿拉伯

足球世界
更新时间：02:04 2026-06-22 HKT
发布时间：02:04 2026-06-22 HKT

世界杯H组，西班牙面对沙特阿拉伯凭拉明耶马打开纪录，加上奥耶沙巴尔贡献两入球一助攻，以4：0大胜。

耶马世界杯首球

西班牙甫开赛便强攻，正选上阵的拉明耶马于10分钟为「狂牛军团」打开纪录；奥耶沙巴尔于左路的传中恰到好处，伏兵远柱的耶马近门铲射入网，是他个人首个世界杯入球。助攻的奥耶沙巴尔于21分钟贡献入球，来自一次左路角球，西班牙两下攻门后皮球落在他脚下，他近门起脚助西班牙领先至2：0。

奥耶沙马尔梅开二度。美联社
奥耶沙马尔梅开二度。美联社
奥耶沙巴尔今场贡献两入球一助攻。美联灶
奥耶沙巴尔今场贡献两入球一助攻。美联灶
耶马攻入他在世界杯决赛周的第一球。美联社
耶马攻入他在世界杯决赛周的第一球。美联社
奥耶沙巴尔助攻耶马开纪录。美联社
奥耶沙巴尔助攻耶马开纪录。美联社

这名皇家苏斯达前锋于24分钟近门撞射再建功，个人贡献两入球一助攻，西班牙在「补水暂停」前，已遥遥领先3：0。奥耶沙巴尔差一点于34分钟完成帽子戏法，沙特门将犯错将皮球直接传到他脚下，但奥耶沙巴尔脚面拉射中楣弹出。西班牙半场领先3球。

半场收起耶马及奥耶沙巴尔

考虑到紧密的赛程，西班牙下半场收起耶马和奥耶沙巴尔这两名入球功臣，换入耶利米宾奴和费伦托利斯。西班牙于49分钟拉开比数，一次左路角球皮球漏到远柱，古古列拿第一时间窝利抽射，省中沙特门将艾尔奥韦斯后反弹到谭巴克迪的身上入网；这球计作谭巴克迪的乌龙球，西班牙领先到4：0。费伦托利斯于92分钟将皮球送入网窝，旁证没有举旗，但经VAR翻看后判他越位在先，入球无效。

西班牙最终仍以4：0大胜沙特阿拉伯，赛后以1胜1和得4分暂列榜首，沙特阿拉伯的战绩则是1和1负。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
施可莹不敌卵巢癌离世 经历全子宫切除 早前停止化疗申请做大体老师 曾任韩星泰星见面会司仪
施可莹不敌卵巢癌离世 经历全子宫切除 早前停止化疗申请做大体老师 曾任韩星泰星见面会司仪
影视圈
10小时前
施可莹离世丨《造星II》歌手男友陈章棨痛别挚爱 拍拖近4年伴女友抗癌：永远记住活泼的你
施可莹离世丨《造星II》歌手男友陈章棨痛别挚爱 拍拖近4年伴女友抗癌：永远记住活泼的你
影视圈
8小时前
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
时事热话
11小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
14小时前
01:01
有小学拟办「世界杯之夜」 7.15凌晨2点半返学校睇四强 网民反应两极：贴地定搞着老师？
社会
11小时前
过度依赖手机文字、语音讯息或会逐渐削弱面对面的沟通能力。iStock
电话过敏︱调查：逾4成千禧Z世代不接电话 近6成致电前写对话「剧本」
即时国际
9小时前
施可莹离世丨明星纷纷悼念 Jeffrey：不再受病痛折磨 生前曾获泰国女神邝玲玲与Orm打气
施可莹离世丨明星纷纷悼念 Jeffrey：不再受病痛折磨 生前曾获泰国女神邝玲玲与Orm打气
影视圈
9小时前
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
食用安全
14小时前
王祖贤素颜「睡房私密镜头」流出 加拿大豪宅设礼佛室 大露台远眺市景
王祖贤素颜「睡房私密镜头」流出 加拿大豪宅设礼佛室 大露台远眺市景
影视圈
15小时前
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
时事热话
15小时前