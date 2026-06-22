世界杯2026｜耶马开斋、奥耶沙巴尔大勇 西班牙轻取沙特阿拉伯

世界杯H组，西班牙面对沙特阿拉伯凭拉明耶马打开纪录，加上奥耶沙巴尔贡献两入球一助攻，以4：0大胜。

耶马世界杯首球

西班牙甫开赛便强攻，正选上阵的拉明耶马于10分钟为「狂牛军团」打开纪录；奥耶沙巴尔于左路的传中恰到好处，伏兵远柱的耶马近门铲射入网，是他个人首个世界杯入球。助攻的奥耶沙巴尔于21分钟贡献入球，来自一次左路角球，西班牙两下攻门后皮球落在他脚下，他近门起脚助西班牙领先至2：0。

奥耶沙马尔梅开二度。美联社

奥耶沙巴尔今场贡献两入球一助攻。美联灶

耶马攻入他在世界杯决赛周的第一球。美联社

奥耶沙巴尔助攻耶马开纪录。美联社

这名皇家苏斯达前锋于24分钟近门撞射再建功，个人贡献两入球一助攻，西班牙在「补水暂停」前，已遥遥领先3：0。奥耶沙巴尔差一点于34分钟完成帽子戏法，沙特门将犯错将皮球直接传到他脚下，但奥耶沙巴尔脚面拉射中楣弹出。西班牙半场领先3球。

半场收起耶马及奥耶沙巴尔

考虑到紧密的赛程，西班牙下半场收起耶马和奥耶沙巴尔这两名入球功臣，换入耶利米宾奴和费伦托利斯。西班牙于49分钟拉开比数，一次左路角球皮球漏到远柱，古古列拿第一时间窝利抽射，省中沙特门将艾尔奥韦斯后反弹到谭巴克迪的身上入网；这球计作谭巴克迪的乌龙球，西班牙领先到4：0。费伦托利斯于92分钟将皮球送入网窝，旁证没有举旗，但经VAR翻看后判他越位在先，入球无效。

西班牙最终仍以4：0大胜沙特阿拉伯，赛后以1胜1和得4分暂列榜首，沙特阿拉伯的战绩则是1和1负。