世界杯2026预告｜西班牙重整旗鼓斗沙特求首胜 比利时伤病隐患或遇考验

世界杯进入第11个比赛日，次轮分组赛战况愈演愈烈。首轮爆冷失分的「狂牛」西班牙誓要吐乌气，而比利时及乌拉圭等劲旅亦会悉数登场，争取打开胜利之门。

西班牙vs沙特阿拉伯 （Now616/618 凌晨0:00直播）

夺冠大热西班牙首仗被世杯「新丁」佛得角闷和，但「狂牛」该仗其实创造出足够赢波的机会。全场控球率高达74%，在对方禁区内触球多达51次，狂轰27脚射门，预期入球（xG）高达2.10，攻势完全呈一面倒。若非对方40岁老将门将禾仙夏全场作出7次关键扑救，表现如有神助，赛果绝对改写。此外，西班牙超新星拉明耶马（Lamine Yamal）今仗能否获得更多上阵时间亦是一大看点。面对实力相对较弱的沙特阿拉伯，今仗三分直接关乎首名出线资格，「狂牛」绝对不容有失，誓必大开杀戒。

比利时vs伊朗 （Now616/618 凌晨3:00直播）

G组的新西兰、伊朗、比利时和埃及在首轮全数赛和，意味著这组任何风吹草动都会左右最终出线大局。「欧洲红魔」比利时今仗饱受伤兵问题困扰，翼锋杜古（Jeremy Doku）因感冒无缘披甲，卢卡古（Romelu Lukaku）、杜沙特（Leandro Trossard）及迪基达拿（Charles De Ketelaere）亦缺席赛前操练，今仗上阵成疑。至于对手伊朗则一直备受签证及行程问题困扰，舟车劳顿加上备战时间严重不足，体能与状态将是他们今届世杯的最大考验。

乌拉圭vs佛得角 （Now616/618 早上6:00直播）

世杯「新丁」佛得角首战展现出极佳的防守纪律，成功死守逼和强敌西班牙，但球队前线的把握力同样不容小觑。40岁钢门禾仙夏上仗在出迎、封位和扑救各个环节均表现神勇，极为抢眼；有这名老将稳住后防阵脚，球队今仗大可无后顾之忧放胆进攻。反观乌拉圭首仗推进速度与创造力俱欠奉，进攻过分依赖两边传中及死球；加上防线曾被对手3度在禁区内攻门，反映防守集中力不足，随时给予对手可乘之机。

新西兰vs埃及 （Viu99 早上9:00直播）

埃及最新世界排名升至第28位，阵中坐拥沙拿（Mohamed Salah）及马慕殊（Omar Marmoush）两把进攻尖刀，前线火力绝对有保证。不过，埃及阵容始终「头重脚轻」，中后场并非顶级水准，若与对手大打对攻恐暴露防守漏洞。至于最新世界排名升至第83位的新西兰，虽然排名超越海地摆脱了今届「包尾大幡」的标签，但整体实力依然有限。预计新西兰今仗必会立足防守，以稳守突击战术周旋，伺机给予对手致命一击。

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世界杯分组赛开波时间

世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。