世界杯2026│日本大胜重提要夺世界冠军 堂安律：请大家支持我们到最后﹗

日本周六(20日)踢出队史最精采的一场世界杯赛事，以4:0大胜突尼西亚，在美加墨世界杯F组累积4分，出线机会高唱入云。球队上年10月友赛首次击败足球强国巴西后，曾豪言要夺得世界杯，今仗赢波后重提这个目标，锋将堂安律(Ritsu Doan)矢言球队真的以捧杯为本届目标，并希望大家支持他们到最后。

森保一曾指要成为世界冠军

过去2届世杯日本赢口碑，可是未能突破16强的樽颈，在此阶段出局，队史7次出战决赛周还未跻身8强。东瀛军团过去4年的成绩突飞猛进，友赛先后首次击败巴西和英格兰等顶级足球强国，当中他们于去年10月3:2赢森巴军团后，教练森保一豪言要赢得今届美加墨世界杯，外界认为日本的确进步不少，但距离赢得世界冠军还差很远。

堂安律：我们真的以冠军为目标

如今日本取得队史和亚冲球队于世杯最大比数胜仗，今仗出任右翼卫的堂安律重提要做世界冠军：「这是日本足球界向前迈出的一大步。我们真的以冠军为目标，请大家一直支持我们到最后。」日本在之前7次世杯之旅，仅2002日韩世杯能够在分组次轮赢波，当时以1:0赢俄罗斯，如今能在神经绷紧的情况下在次轮大胜，无缘大幅增强信心。

呼吁球迷支持和相信到最后

然而在个人角度，堂安律不满自己在进攻端的演出：「和首仗一样，我有很多时间要投入防守，所以对自己在进攻方面的表现不满意，也未能制造差异。不过球队赢波，我松了一口气。」