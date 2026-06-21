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世界杯2026｜森保一神调动缔4:0历史大胜 无惧久保建英缺阵赞爱将完美执行战术

足球世界
更新时间：14:56 2026-06-21 HKT
发布时间：14:56 2026-06-21 HKT

日本队在世界杯F组次轮以4:0狂数突尼西亚，缔造队史世杯最大胜仗。主帅森保一赛前果断变阵，在核心久保建英因伤缺阵下作出4个正选调动，最终顶替上阵的伊东纯也取得入球，证明了这名主帅的「神机妙算」。赛后森保一将大胜功劳归于教练团队的部署与球员的执行力，并特别感谢远赴墨西哥蒙特雷打气的日本球迷。

久保伤缺无阻大胜 变阵收奇效

日本队今仗赛前其实面临极大隐忧，当家中场核心久保建英因左膝伤势严重，不仅确定缺阵，甚至未能随队。面对突发情况，森保一相较于首仗逼和荷兰的阵容，大刀阔斧地作出了4个正选变动。其中最关键的调动，正是由伊东纯也顶替久保的位置，而富安健洋亦作为3中坚防线的核心正选披甲。

赛前森保一曾感性发声：「希望这次能将上届的经验转化为实质的成果，全队将会倾尽全力展现最佳表现，争取胜利。」结果证明他眼光独到，伊东纯也今仗表现活跃更成功破网，而富安健洋不仅稳住防线，更在开赛初段的门前混战中差点建功。这几个关键调动，完美回报了主帅的信任。

无视对手易帅 以我为主展现侵略性

由于突尼西亚在惨败给瑞典后刚刚易帅，由法国名帅兰纳接手，战术布局充满未知数。森保一赛后接受访问时透露，球队的致胜关键在于「以我为主」，拒绝被对手牵著鼻子走。

「我们并不完全清楚对手会采取什么踢法，但我们没有将过多的注意力放在他们身上。」森保一解释道：「相反，我们为自己想做的事情做好了充分的准备，并在场上踢得非常具侵略性。」

将功劳归于团队 点名感激球迷助威

这场4:0的历史性大胜，让日本队出线形势大好。森保一赛后未有居功，反而大赞幕后团队：「在备战期间，教练团队非常清晰地向大家指出我们需要做什么。正因如此，球员们在场上才能够毫无保留地发挥出全部潜力。」

除了团队合作，森保一亦特别点名感谢现场的「第十二人」：「很多日本球迷千里迢迢来到蒙特雷，与我们一起高唱国歌，并在看台上大声为我们呐喊助威。他们的支持，绝对是推动我们拿下这场大胜的巨大动力。」

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