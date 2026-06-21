Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│上田绮世2入1助攻成亚洲之光 展荷甲神射手本色 补4年前世杯悔恨

足球世界
更新时间：14:38 2026-06-21 HKT
发布时间：14:38 2026-06-21 HKT

日本前锋上田绮世(Ayase Ueda)在世界杯舞台，写下属于自己的印记﹗此子在世杯历史第1000场比赛中收录2入球1助攻，成为赛事史上首位单场录得这数据的亚洲球员，并领军4:0大胜突尼西亚。这名27岁射手刚季当选荷甲神射手，将金靴本色延续到世杯赛场，并弥补个人在上届卡塔尔世杯表现差出场1次仅得45分钟上阵时间的悔恨。

上田绮世2入球1助攻留下印记

上田绮世刚季为飞燕诺于荷甲狂轰25球，遥遥领先8球成为神射手，是首位日本球员在欧洲主流联赛取得金靴奖。此子挟大勇状态来到美加墨世界杯，分组首轮2:2赛和荷兰踢了84分钟没有士哥，以为未能将射门鞋带到世杯舞台之际，他在今场大爆发，上下半场各入一球，加上又传中助攻伊东纯入顶入，合计取得2入1助攻，当选比赛最佳球员。

上届世杯表现差留下悔恨

恰巧今场是世杯历史上第1000场比赛，上田绮世成为首位在世杯单场比赛录得2入球1助攻的亚洲球员；日本亦取得亚洲球队历来于世杯最大比数胜仗，双双为亚洲增光。同时上田绮世亦弥补4年前卡塔尔世杯的悔恨和不甘心，当时首战世杯的他踌躇满志想踢出一届精采的比赛，但最终在4场比赛中仅出场1次，于分组次轮正选上阵，可是踢了半场就因表示差被换走，球队亦以0:1不敌哥斯达黎加，他形容抱住「要留下甚么」的心态出场，可是毫无贡献，自己亦太过紧张而发挥失常。

里程碑之战为亚洲争光 「终松一口气」

时隔4年，上田绮世终于在世杯大放异采，还要在里程碑之战留下印记，他赛后喜言：「我现在松了一口气。上届世界杯我留下很不甘心的回忆，这次终于有一种把那份遗憾释放出来的感觉。首轮比赛很艰难，但球队还是抢下1分，为了让那1分变得有意义，今场一定要拿到3分。能够为胜利作出贡献，我真的非常高兴。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
2026-06-20 14:30 HKT
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-20 13:15 HKT
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
时事热话
3小时前
香港富豪19年前深圳酒店遭贼鸳鸯劫杀，女被告指控14岁时遭死者强奸。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭贼鸳鸯劫杀 女被告指控14岁时遭死者强奸成动机？
奇闻趣事
7小时前
六合彩︱头奖800万今晚搅珠。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
社会
17小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
21小时前
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
社会
7小时前
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
社会
7小时前
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
申诉热话
4小时前