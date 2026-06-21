世界杯2026│上田绮世2入1助攻成亚洲之光 展荷甲神射手本色 补4年前世杯悔恨

日本前锋上田绮世(Ayase Ueda)在世界杯舞台，写下属于自己的印记﹗此子在世杯历史第1000场比赛中收录2入球1助攻，成为赛事史上首位单场录得这数据的亚洲球员，并领军4:0大胜突尼西亚。这名27岁射手刚季当选荷甲神射手，将金靴本色延续到世杯赛场，并弥补个人在上届卡塔尔世杯表现差出场1次仅得45分钟上阵时间的悔恨。

上田绮世2入球1助攻留下印记

上田绮世刚季为飞燕诺于荷甲狂轰25球，遥遥领先8球成为神射手，是首位日本球员在欧洲主流联赛取得金靴奖。此子挟大勇状态来到美加墨世界杯，分组首轮2:2赛和荷兰踢了84分钟没有士哥，以为未能将射门鞋带到世杯舞台之际，他在今场大爆发，上下半场各入一球，加上又传中助攻伊东纯入顶入，合计取得2入1助攻，当选比赛最佳球员。

上届世杯表现差留下悔恨

恰巧今场是世杯历史上第1000场比赛，上田绮世成为首位在世杯单场比赛录得2入球1助攻的亚洲球员；日本亦取得亚洲球队历来于世杯最大比数胜仗，双双为亚洲增光。同时上田绮世亦弥补4年前卡塔尔世杯的悔恨和不甘心，当时首战世杯的他踌躇满志想踢出一届精采的比赛，但最终在4场比赛中仅出场1次，于分组次轮正选上阵，可是踢了半场就因表示差被换走，球队亦以0:1不敌哥斯达黎加，他形容抱住「要留下甚么」的心态出场，可是毫无贡献，自己亦太过紧张而发挥失常。

里程碑之战为亚洲争光 「终松一口气」

时隔4年，上田绮世终于在世杯大放异采，还要在里程碑之战留下印记，他赛后喜言：「我现在松了一口气。上届世界杯我留下很不甘心的回忆，这次终于有一种把那份遗憾释放出来的感觉。首轮比赛很艰难，但球队还是抢下1分，为了让那1分变得有意义，今场一定要拿到3分。能够为胜利作出贡献，我真的非常高兴。」