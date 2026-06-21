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世界杯2026│巴西拉芬夏拉伤大腿传缺席余下比赛 尼马有望受重用？

足球世界
更新时间：13:57 2026-06-21 HKT
发布时间：13:57 2026-06-21 HKT

巴西锋将拉芬夏比洛尼(Raphinha)周五对阵海地时受伤退下火线，消息指经检查后证实再次拉伤大腿腿筋，虽然他本人希望在两周内复出赶及参加淘汰赛，但其效力的球会巴塞隆拿认为今届世杯已报销，缺阵余下所有比赛。如果此子无法再出场，因伤缺席头两场分组赛的巴西队史入球王尼马，有望趁机受重用。

拉芬夏再次拉伤大腿腿筋

拉芬夏比洛尼是在分组次轮巴西3:0击败海地时受伤，他在上半场40分钟示意换人，并自行步离球场，当时预计伤势并不严重。然而西班牙《阿斯报》报导，这名29岁锋将拉伤大腿腿筋，其效力的巴塞隆拿评估后认为他赶不及复出，将会缺阵本届余下所有比赛，但知情人士指拉芬夏本人有信心在2周内康复，可以赶及在淘汰赛时上阵。

巴塞预计赶不及复出 本人想2周内回归

此子刚季曾3度拉伤大腿腿筋，其中1次养伤2个月，1次就缺阵1个月，按情况应难赶及在决赛周完结前回归。如果他真的未能复出，尼马或会受到重用，头2场因伤缺席的他接近复出，刚好填补其空缺。当然巴西阵中亦有多人可胜任右翼，包括加比尔马天尼利、雷斯轩历基、拉恩域陀等，马菲奥斯根夏亦胜任此位置。

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