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美职│卡斯米路IG关注美斯 两人准备做队友 接近加盟国际迈亚密

足球世界
更新时间：13:25 2026-06-21 HKT
发布时间：13:25 2026-06-21 HKT

正随巴西参加美加墨世界杯的中场卡斯米路(Casemiro)，得到美职联赛会介入完成所有转会步骤后，据报非常接近加盟美职国际迈亚密，将与西甲年代的老对手美斯成为队友。这位将与曼联约满回复自由身的34岁老将，已在个人Instagram帐户关注美斯，为加盟做好准备。

卡斯米路早已决定加盟国际迈亚密。美联社
卡斯米路早已决定加盟国际迈亚密。美联社

卡斯米路早已决定加盟国际迈亚密

巴西《环球报》周六报导，卡斯米路去月已和国际迈亚密达成口头协议。他和太太及家人都满意迈亚密这个城市，想在当地展开新生活，加上他本人亦渴望与效力皇家马德里时期的老将对、前巴塞隆拿锋将美斯合作，以及满意球会的规划发展，近几年快速成展成为一支有竞争力的球队，早已决定这家球会为其生涯下一站。

因银河有「发现权」令交易受阻

然而另一美职球队洛衫矶银河最先接触卡斯米路，拥有美职独有的「发现权」，可优先签下他，其他球会如想得到卡斯米路就要和银河谈判，可是国际迈亚密一直未能与银河达成共识，令交易一度停顿。幸好意大利转会专家罗马诺透露美职联赛会近日介入事件，排解了两间球会之间的纠纷，现时只差正式签约就可以落实。

卡斯米路与美斯两人准备做队友。法新社
卡斯米路与美斯两人准备做队友。法新社

卡斯米路IG关注美斯

正在参加世界杯的卡斯米路，亦已为登录国际迈亚密做好准备。他已经在个人Instagram帐户关注美斯，先拉近与该位球队核心人物的关系。

卡斯米路IG关注美斯。卡斯米路IG截图
卡斯米路IG关注美斯。卡斯米路IG截图

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