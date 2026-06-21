英超│热刺接连同曼联抢人 接近签下马迪奥斯费南迪斯 出价斟东拿利被拒

去季在英超仅仅护级成功的热刺，近期在转会市场非常活跃，正洽谈多宗收购，恰巧多个青睐的目标正好是曼联一直关注的对象。据报热刺除了接近签下韦斯咸中场马迪奥斯费南迪斯(Mateus Fernandes，简称M费)外，周六(20日)出价8000万镑求购意大利中场辛度东拿利(Sandro Tonali)，惟被纽卡素拒绝。

热刺 出价斟东拿利被拒。路透社

热刺接连与曼城抢人 有望后上签M费

曼联今夏一直为重组中场而努力，考察多位不同的目标，但除了巴西中场艾达臣荷西接近从阿特兰大加盟外，其余多个人选都未有进展，包括M费、辛度东拿利、艾利诺安达臣、阿当禾顿和卡路士巴利巴等。当中他们青睐M费已久，早前曾传出因韦斯咸叫价过高而暂时没有推进交易，如今传出热刺加入战团，更取得突破性进展，英国媒体《每日邮报》透露这支伦敦球会已和其经理人多次会面，双方就个人条款接近达成一致，他们将向铁锤帮正式报价，有望在日内完成交易。

热刺接连与曼城抢人，接近签下马迪奥斯费南迪斯。法新社

出价8000万镑斟东拿利 纽卡素拒绝

而热刺亦出手争夺辛度东拿利，英超和意大利多间媒体周六报导他们已经向纽卡素提出正式的报价，但被后者立即拒绝，意大利转会专家罗马诺和《每日邮报》指报价为7500万镑，《天空体育》就称价钱为8000万镑，喜鹊的意向价为1亿镑，有2000万至2500万镑的差距，但预计热刺会再报价。