世界杯2026｜两战狂轰39脚「食白果」创尴尬纪录 厄瓜多尔下仗撼德国濒出局

厄瓜多尔在今届世界杯陷入了严重的「入球荒」！在E组头两轮分组赛中，这支南美球队合共狂轰39脚射门，却始终无法将皮球送入网窝，目前仅得1和1负的劣绩。球队空有攻势却屡屡「食白果」，不仅创下多项世界杯历史上的尴尬纪录，目前仅积1分的他们，下场比赛将对阵德国队，出线形势更已岌岌可危。

两战39射颗粒无收 攻力疲弱成致命伤

厄瓜多尔的「锋无力」问题在今届赛事表露无遗。在首仗0:1不敌科特迪瓦的比赛中，球队全场12次起脚仅1次命中目标（射正），更有3次不幸击中门框；到今仗面对首次参赛、实力相对较弱的库拉索，厄瓜多尔更是得势不得分，全场狂轰27脚射门，却只能接受0:0战和的结局。两场比赛合共39次攻门皆无功而还，成为球队争取出线的最大绊脚石。

单场15次中目标不入 创世杯历史第一

尽管今仗对阵库拉索未能全取三分，但厄瓜多尔却在各项进攻数据上刷出多项尴尬纪录。他们全场27次攻门中有高达15次命中目标，却屡被库拉索门神罗姆化解。据数据统计，厄瓜多尔成为了世界杯历史上，第一支单场取得15次中目标却未能取得入球的球队，打破了荷兰队尘封48年的尴尬纪录。

狂刷数据无补于事 出线形势凶多吉少

这场看似沉闷的0:0，实际上战况异常激烈。双方合共贡献了18次中目标射门，是自1966年有数据统计以来，世界杯历史上双方均无入球的比赛中，中目标次数最多的一场。同时，厄瓜多尔的单场15次中目标，不仅是自1966年以来南美球队在世杯单场的最高纪录，更是本世纪世界杯单场第二高，仅次于2014年比利时对阵美国时的17次。

无奈这些华丽的进攻数据，最终都无法转化为实质的积分。面对同组最弱对手失分后，厄瓜多尔目前两战仅得1分。最后一场分组赛他们将对阵小组最强的德国队，出线形势或凶多吉少。