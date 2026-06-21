周六(20日)美加墨世界杯F组次轮，荷兰5:1大胜瑞典，双方6个入球全部由于英超球队效力的球员取得，加上22位正选战将有13人来自英超，犹如一场联赛比赛，成为一时佳话。当中同样梅开二度的橙军锋将加普(Cody Gakpo)和波贝比(Brian Brobbey)，以及为瑞典破蛋的安东尼艾兰加(Anthony Elanga)，过去一季于英超赛场都受到不同程度的批评，如今齐齐在世杯舞台士哥争气。

荷瑞充满英超原素 正选22人13人来自英超

今场比赛6个入球全部由英超球员制造，为荷兰梅开二度的加普和波贝比，分别效力利物浦及新特兰；替橙军埋斋的森马维，则效力刚季护级失败的韦斯咸；协助瑞典一度追成1:4的安东尼艾兰加，则是纽卡素翼锋。而今仗本身犹如英超比赛，皆因荷兰正选11人中，有8人来自英超队；瑞典正选阵容刚有5人，两队合共22人共有13位英超战将，加上双方共有3位出场的后备球员都是来自英超，即16位英超球员在今仗出过场。

加普、波贝比、艾兰加入波争气

此外，波贝比于英超赛场经常被指有身型无技术，踢法过勇；加普刚季英超仅为利物浦攻入7球，表现不及格；艾兰加由诺定咸森林转投纽卡素后如跌入黑洞，刚季英超上阵32次仅得1次助攻，被称为水货。如今3人在世杯舞台士哥争气，当中荷兰队长华基尔云迪积克为波贝比平反：「波贝比实力是太强壮了，当系拉扯出空间并将球交到他脚下，作为防守球员根本碰不到球。荷兰以前也有这类的前锋，但波贝比更胜一筹，他是荷兰不可或缺的关键人物。」