世界杯2026｜中国「重返」世杯舞台！时隔24载再有国家名哨主吹 马宁处子战执法获大赞

时隔24年，世界杯赛场再度迎来中国主球证的身影！中国名哨马宁在厄瓜多尔0:0战和库拉索的E组次轮分组赛中，迎来世杯执法处子战，凭借精准的判罚和极佳的比赛节奏控制，赢得不少球迷的认可，以另一种方式带领「中国重返世界杯」。

传承陆俊衣钵 苦等4年终圆「主吹」梦

回顾历史，过去仅有陆俊一人曾以主球证身分执法世界杯决赛周。在2002年日韩世界杯上，陆俊曾主吹克罗地亚0:1墨西哥和波兰3:1美国两场分组赛，更出示了该届赛事的第一面红牌。自陆俊之后，时隔足足24年，中国球证终于再次在世杯最高舞台上「担正」。

过去中国仅有陆俊（左）一人在2002年担任过世界杯主球证。路透社

陆俊（右）在2002年出示了那届世界杯的第一面红牌。AFP

事实上，马宁的世杯之路并非一帆风顺，在2022年卡塔尔世界杯中，他曾连续6场被委任为第四球证，始终无缘亲自鸣笛。如今苦等4年终于得偿所愿，更伙拍出任VAR（视像助理球证）的傅明，以及助理球证周飞，标志著世杯赛场上首次出现中国籍助理球证与中国籍VAR的身影。

VAR尾段取消疑似十二码 完美顶住高压考验

在这场寸土必争的E组出线关键战中，马宁展现出极高的国际级执法水准。全场比赛他一共出示6面黄牌（厄瓜多尔1面、库拉索5面），尺度拿捏得宜。比赛战至最后阶段，库拉索一度在禁区内倒地博得疑似十二码，但经过VAR傅明及时介入协助后，最终排除了极刑判罚。中国球证团队在这场生死战中，顶住了高强度比赛及关键场面的多重考验，马宁亦未有被球员的夸张动作干扰，严打「插水」，尽最大努力保持比赛流畅度。

外国网民激赞：「女士们先生们，这是中国球证马宁」

对于马宁今仗的执法表现，赛后在社交网络上引发热议，甚至有外国球迷甚至在社交媒体留言大赞：「千万别忽略了中国球证的表现，在我看来，这是今届赛事至今最出色的执法！标准明确、尺度一致，而且让皮球运转的时间很长，绝对是大师级表现。」

另一位球迷更被马宁的执法魅力折服：「这是我见过最出色的球证表现之一。他没有被那些低劣的『插水』欺骗，也没有每分钟都响哨吹停比赛，他让比赛无比流畅。女士们先生们，这就是中国球证，马宁！」

