世界杯2026｜库拉索「房间哥」15次神救只手遮天 成世杯历史法定时间扑救王

今届世界杯再次诞生一位神奇门将！库拉索的37岁门神「房间哥」艾莱罗姆（Eloy Room）今仗左飞右扑，全场奉献15次精彩扑救，不仅令厄瓜多尔的28次狂轰滥炸无功而还，更写下世界杯历史单场扑救次数第二多的壮举。

90分钟15扑救 越过美国名将侯活

继日前佛得角门神禾仙夏（Vozinha）面对西班牙作出7次扑救一战封神后，今届世杯绿茵场上再现「叹息之墙」。面对实力占优的厄瓜多尔，库拉索全场陷于苦战，对手控球率高达75%，狂轰28脚射门并有15次命中目标。然而，这15次中框攻门全数被艾莱罗姆神奇化解，成功带领这支世杯新军逼和强敌，拿下国家队史上宝贵的世杯第一分。

作为球队抢分的绝对功臣，艾莱罗姆的15次扑救让他高踞世杯史上单场扑救榜次席。翻查纪录，美国一代名将侯活（Tim Howard）在2014年世杯16强对比利时一役曾创下16次扑救的历史纪录，但该数据是涵盖法定时间连加时的120分钟赛事；若单计常规的90分钟，侯活当年的扑救次数为12次。换言之，艾莱罗姆今仗的15次神救，已让他正式成为世杯史上「法定90分钟内单场扑救最多」的门将。

荷甲青训出身 转战美洲迎职业生涯第二春

这位一战成名的37岁老将，目前效力于仅次于美职联（MLS）的美国足球冠军联赛（USL）球队迈阿密FC。作为荷兰出生的球员，艾莱罗姆出身自维迪斯（Vitesse）青训，2008年以19岁之龄出道，并于2015年开始代表库拉索国家队征战。

他的职业生涯拥有丰富的欧洲赛场经验，曾先后效力维迪斯、燕豪芬（PSV）及伊高斯（Go Ahead Eagles）等荷兰球会。直至2019年，他才离开欧洲转战美洲，加盟美职联的哥伦布机员，期间亦曾在2023至24球季短暂重返母会维迪斯效力。如今这位老门将在世杯最高舞台上大放异彩，以一己之力写下历史，绝对是厚积薄发的最佳写照。