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世界杯2026│德国时隔12年再次晋级淘汰赛 各赛11连胜 教练避谈是否已重返世界顶尖

足球世界
更新时间：10:19 2026-06-21 HKT
发布时间：10:19 2026-06-21 HKT

德国在周六(20日)美加墨世界杯E组次轮2:1反胜科特迪瓦，小组2轮全胜提早出线兼锁定首名，自2014巴西世界杯后，再次晋级淘汰赛。同时他们在各赛事已11连胜，外界憧憬这支4届世杯盟主准备好再次冲击世界冠军时，教练拿格斯文就为球队降温，避谈德国是否已重返世界顶尖的话题。

德国提早出线兼锁定首位

接连击败库拉索和科特迪瓦，德国以6分高踞E组榜首，比后者多3分，厄瓜多尔和库拉索同日赛和0:0后，双双累积1分排3、4位。日耳曼军团提早一轮晋级之余，更锁定成为小组首名，一扫过去2届世杯都在分组赛出局的阴霾，继2014巴西世界杯后再次晋级淘汰赛，该届球队更封王第4次捧走大力神杯。

拿格斯文降温：一场一场去打！

同时德国在各项比赛已11连胜，对上一次输波是去年9月，在世杯外围赛作客0:2不敌斯洛伐克。外界见到球队全面走出低朝后，认为德国有力争夺今届冠军，但拿格斯文就为球队降温：「我不想谈论是否重返世界顶尖，因为3周前大家还说球队表现糟糕。现时最重要是专注下一步，调整一些细节，努力说服球员们更多地按照我们想要的方式去比赛。」

拿帅续指球队虽已出线并锁定首名，但参加世杯就是要专注并应该好每场比赛，任何一支球队都是这样，踢好下场就自然会为淘汰赛做好准备。

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