世界杯2026│乌达夫做世杯后备王 2场上阵56分钟3球2助攻 平均11分钟为德国贡献1球

德国能够于周六(20日)美加墨世界杯E组次轮2:1反胜科特迪瓦，小组2战全胜提早出线，全靠超级后备丹尼斯乌达夫(Deniz Undav)出场30分钟入2球。这名29岁前锋首轮替补上阵26分钟有1球2助攻，2场合共参与5个入球，成为世杯史上单届参与最多入球的后备球员，荣肩世杯后备王。

德国12年来首次晋级世杯淘汰赛

德国今场面对科特迪瓦于30分钟先失守，被后者中场基斯尔门前补射破网攻破大门。他们之后一直有攻势但未能扳平，直到60分钟一口气换入3人才找到缺口，丹尼斯乌达夫出场8分钟接应右路传中射入追和，之后到补时4分钟此子再做功臣，转身抽入带领德国绝杀2:1。日耳曼军团在E组2战全胜，提早晋级32强，是2014年之后再次晋级淘汰赛。

乌达夫2场后备收录3球2助攻

乌达夫今仗后备上阵30分钟梅开二度，首轮7:1大胜库拉索替补出场26分钟就有1入球2助攻，2场共有3球2助攻，成为历来以后备身份在单届世杯参与最多入球的球员，荣肩世杯后备王。而他在本届世杯平均每11分钟就参与一个入球，效率非常惊人，同时他暂时以一球力压瑞典中锋阿历山大伊沙克，成为今届赛事参与入球最多的球员。这名效力史特加的29岁锋将矢言，不介意续当超级后备：「如果这种方式效果很好的话，我乐于继续，这取决于教练，由他来决定。我认为对教练来说，最重要是籼到每一个被换上的人都踢出自己的亮点，并改变比赛，我们今场再次证明这一点。」

队友赞半场已鼓励球队

他续指同样后备上阵的中场拿迪安阿美利和鲁迪格，出场后就有好表现，球队正是赢在板凳深厚，有改变战局的球员。而乌达夫原来在替补出场前已有贡献，中坚庄拿芬泰希指他在半场时一直鼓励球队：「他没有因为自己一开始没有正选，就在后备席上毫无能量。恰恰相反，他在中场休息时鼓励了全队，到后备上阵后又推动球队，取得入球。」