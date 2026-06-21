世界杯2026｜厄瓜多尔28次射门全被没收！「房间哥」15次扑救化身叹息之墙 助库拉索夺历史第1分

随著世界杯分组赛进程的推进，出线名额的争夺亦愈演愈烈。在E组的一场「生死战」中，厄瓜多尔与库拉索狭路相逢，最终以0:0和局收场。尽管双方握手言和，但库拉索门将艾莱罗姆（Eloy Room）今仗犹如「守护神」上身，全场疯狂作出15次扑救，不仅力保大门不失，更创下世界杯历史上单场扑救次数第二多的惊人纪录。

厄瓜多尔狂攻不果 半场6扑救冠绝今届

继同组对手德国以2:1力克科特迪瓦，率先锁定一个出线席位后，首轮分组赛双双告负的厄瓜多尔和库拉索，今仗均面临背水一战。上半场，整体实力占优的厄瓜多尔反客为主展开猛烈攻势，控球率高达75%，并创造出8次射门机会。然而，厄军的6次中框攻门，悉数被库拉索门将艾莱罗姆神奇化解。这位门神半场录得6次扑救，创下今届世界杯上半场扑救次数最多的纪录，其敏捷的反应令厄瓜多尔锋线在堪萨斯城体育场徒呼奈何。

换边后续演神迹 猫级反应屡救必入球

换边后，久攻不下的厄瓜多尔继续加强火力，惟艾莱罗姆的神勇发挥依然是场上主角。他先是在一次角球攻势中，展现出猫一般的神级反应，将干沙路柏拉达（Gonzalo Plata）近柱接应头槌二传的必入球拒之门外；随后又在另一次角球危机中，连续两下扑出对方的致命攻门。面对尼尔臣安古路（Nilson Angulo）一记弹地且角度刁钻的劲射，艾莱罗姆亦能迅速倒地将险球拍出。

28脚狂轰徒劳无功 库拉索力保清白创历史

最终全场厄瓜多尔狂轰28脚射门，其中15次命中目标，却始终无法逾越艾莱罗姆这道「叹息之墙」，被这位库拉索门神全数没收。艾莱罗姆单场15次扑救的壮举，高踞世界杯历史单场扑救榜第二位，他以一己之力力保库拉索城门不失，成功拿下国家队在世界杯历史上的宝贵第1分，写下光辉一页。

