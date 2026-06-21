世界杯2026｜沙卡斗加纳料续列后备 拉舒福特、赖斯全面操练

英格兰正备战世界杯L组第二场分组赛斗加纳，拉舒福特和迪格兰赖斯均已全面训练，但布卡约沙卡仍未参与大队操练，几乎肯定未能正选上阵。

赖斯上仗72分钟退下火线，如今已全面操练。路透社

英格兰正备战斗加纳一役。路透社

拉舒福特也参与了英格兰大军操练。路透社

拉舒福特一直带着轻微肌肉问题，但他在分组赛首战以4：2击败克罗地亚一役中，后备上阵并为球队埋斋。至于赖斯则因下背及腿筋不适，于该仗在第72分钟退下火线。

据《卫报》报道，两人均有参与英格兰大军周六的操练，在传球练习中动作均显得相当轻松自如，预计赖斯将可在斗加纳一役正选披甲，至于拉舒福特经周五休息后，体能已无大碍，继续与安东尼哥顿争夺左路席位。

沙卡未随大队操练

但英格兰对于沙卡的情况，仍然采取极为审慎的管理。这名阿仙奴翼锋并未跟大阵操练，而是留在室内进行度身订造的个人体能计划，沙卡几乎肯定在斗加纳一役，将先列后备；教头杜曹早前透露沙卡正面对跟腱伤势，这个问题早已持续存在。由于沙卡很有可能继续先列后备，预料英格兰斗加纳一役，将会由马度基担任正选。