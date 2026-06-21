世界杯2026｜恩迪奥文迪忆痛失15岁妹妹伤痛 「球场上所做的一切，都是为了你」

科特迪瓦国脚恩迪奥文迪，日前首度公开谈及一件令人心痛的事。正参战世界杯的迪奥文迪剖白，他的妹妹Roxanne在派对中被下药最后身亡，年仅15岁，他表示：「我会把这份痛苦化为更努力拼搏的动力，去完成我们梦想中的一切。」

效力RB莱比锡迪奥文迪是冉冉升起的新星，利物浦正积极争取以1亿英镑的天价转会费收购这名19岁翼锋。然而，这份成就的背后，埋藏着两年前痛失妹妹的个人创伤。

恩迪奥文迪今晨为科特迪瓦上阵斗德国。美联社

恩迪奥文迪公开信剖白痛失妹妹的心碎。美联社

恩迪奥文迪为妹妹而战。美联社

妹妹在派对饮料被下药

迪奥文迪在《球员论坛》发表感性的公开信，谈及事件经过：「家乡一直有人打电话给我，我感到很烦，不明白他们为甚么一直打来。我接了电话，他们连委婉一点都没有。你知道我们家乡是怎样的，没有甚么情绪铺垫，就只是⋯⋯『你妹妹走了。』『什么？』『她死了。』『你在说甚么？』『有人在派对上的饮料里下了什么东西，她再也没有醒来，她走了。』」

他伤心地写道：「你才15岁，15岁啊。我从来没有得到任何答案，我甚至不知道自己是否想知道原因。也许是嫉妒，也许这只是我们国家会发生的事，也许我本可以保护你，我不知道。」

「现在，我什么都感觉不到」

迪奥文迪详述了这份心碎带来心理创伤：「我以前是有情绪的，现在，我什么都感觉不到，就像我已经不再是个人类。自从你离开后，我就是一片空白。」但这场悲痛成为他的动力之一：「我能做的，就是把这份痛苦化为更努力拼搏的动力，去完成我们梦想中的一切。我想让你知道，我会确保你活下去。我会确保全世界都知道你的名字，全世界。我在球场上所做的一切，都是为了你。」