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世界杯2026｜后备奇兵乌达夫梅开二度 德国94分钟绝杀科特迪瓦兼出线

足球世界
更新时间：06:13 2026-06-21 HKT
发布时间：06:13 2026-06-21 HKT

世界杯E组，德国与科特迪瓦搏锤90分钟后仍以1：1言和，但德国于下半场补时4分钟由后备上阵丹尼斯乌达夫再入一球，以2：1绝杀科特迪瓦。德国锁定32强席位。

德国上半场两球诈糊

德国于22分钟将皮球送入网窝，阿历山大柏夫洛域接应角球升起顶头槌，冲撞跳起接波的科特迪瓦门将耶希亚科芬拿，后者受干扰下将皮球拍入网。球证吹罚柏夫洛域侵犯门将，入球无效。

德国绝杀科特迪瓦。美联社
德国绝杀科特迪瓦。美联社
乌达夫后备上阵8分钟，即为德国扳平。美联社
乌达夫后备上阵8分钟，即为德国扳平。美联社
乌达夫成为德国反胜功臣。美联社
乌达夫成为德国反胜功臣。美联社
科特迪瓦上半场领先。美联社
科特迪瓦上半场领先。美联社

科特迪瓦先开纪录，阿密特迪亚路于门前射门被德国守将飞铲挡出，队友法兰克基斯补射入网，科特迪瓦领先1：0。德国于39分钟再将皮球送入网，但穆斯亚拿在逼抢过程中犯规在先，令夏维斯的入球无效。德国上半场两度食诈糊下，以0：1落后。

乌达夫60分钟后备上阵

科特迪瓦下半场开赛即有迪亚路于50分钟横传，但队友起脚射门高出。未能拉开比数的科特迪瓦，于68分钟被德国扳平，后备上阵8分钟的丹尼斯乌达夫立即建功，他接应右路传中楔前攻门破网，德国扳平1：1。

88分钟科特迪瓦一次反击有黄金机会，尼古拉斯比比在右路快放后传中予无人看管的西蒙艾甸加，后者本可第一时间射门，但他选择控球却甩脚，被回防的甘美治解围。转个头德国有两次黄金机会，但都被科芬拿化解。正以为两军和波完场之际，德国的后备奇兵乌达夫于94分钟绝杀科特迪瓦，最终以2：1取胜。德国小组两战全胜，提早锁定出线席位。

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