英超｜马迪奥斯费南迪斯争夺战 热刺或截曼联糊

韦斯咸中场马迪奥斯费南迪斯争夺战，原以为曼联领先一步，但据报热刺突然杀出「截糊」。

韦斯咸来季降班英冠势被拆骨，其中马迪奥斯费南迪斯引来多支球会的兴趣。盛传曼联一直对费南迪斯感兴趣，但据转会专家Matteo Moretto透露，热刺加入这场争议战，并已「非常接近」与这名21岁中场就个人条款达成协议。

热刺求购东拿利，被纽卡素拒绝。法新社

热刺加入马迪奥斯费南迪斯争夺战。法新社

迪沙比带领热刺成功护级。法新社

热刺8000万镑求购东拿利被拒

热刺由迪沙比带领下，在转会市场非常活跃，先免费签下安德鲁罗拔臣和马高斯辛尼斯，以及5200万镑签下白礼顿的云赫基。如今又锁定中场线的费南迪斯和东拿利；据《天空体育》报道，热刺曾出价8000万镑求购东拿利，但遭纽卡素拒绝。

尽管热刺进展顺利，曼联争夺费南迪斯的决心仍不可忽视。外界普遍认为，费南迪斯对曼联心存好感，并且有意与国家队队友般奴费南迪斯并肩作战。