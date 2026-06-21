世界杯2026｜波贝比、加普各入两球 荷兰5：1瑞典

世界杯F组第二轮，荷兰凭波贝比和加普各入两球，以及森马维埋斋，以5：1大胜瑞典。

波贝比上半场梅开二度

荷兰开赛17分钟已领先两球，建功者均是波贝比。他先在5分钟接应加普的左路传中，近门撞入破网，为荷兰打开纪录，之后在17分钟接应杜费斯的右路传中，楔前铲射入网，助荷兰领先至2：0。

瑞典在补水暂停后表现有起色，特别是在末段连番攻势颇巨威胁。44分钟一次左路罚球，瑞典的拉加比尔基将皮球顶入网窝，但旁证随即举旗示意越位；经VAR翻看后，证实场上判断正确，瑞典「食诈糊」。之后约基利斯的罚球，以及耶辛艾耶利的远射，均被荷兰门将华布根挡出。荷兰半场领先2：0。

加普贡献两入球一助攻。美联社

波贝比上半场梅开二度。美联社

荷兰5：1瑞典。美联社

荷兰打开今届胜利之门。美联社

加普两入球一助攻

「橙衣军团」于下半场甫开赛再入球，来自杜费斯的右路传中，伏兵远柱的加普于门前轻松撞射入网，荷兰领先到3：0。瑞典于54分钟再失波，加普于左辅位推大位起右脚，射近柱破网，个人贡献两入球一助攻，荷兰遥遥领先至4：0。

瑞典于59分钟破蛋，艾兰加接应伊沙克恰到好处的直线，射破华布根的十指关，助球队追近至落后1：4。但荷兰有森马维于89分钟再入一球，最终以5：1大胜瑞典。荷兰赛后录得1胜1和暂列榜首，瑞典的战绩是1胜1负得3分。荷兰最后一场的对手是突尼西亚，瑞典则将恶斗日本。