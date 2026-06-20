世界杯2026｜奥云大赞杜曹半场施法除心魔 「解放」英格兰强势冲冠

英格兰在世界杯首战击败克罗地亚，主帅杜曹（Thomas Tuchel）的临场应变备受赞赏。英军名宿奥云（Michael Owen）大赞杜曹成功根除了英军多年来「领先即退缩」的心魔，其果断的执教手腕正是昔日「黄金一代」所欠缺的，深信这位德国名帅能大大提升三狮军团的争冠机会。

打破「领先即缩」的深层次心魔

奥云指出，英军对克罗地亚的上半场两度领先却两度被追平，让他想起了2021年欧国杯决赛对意大利，以及他球员时代在1998至2004年间的大赛经历。他说：「当英格兰在关键赛事领先时，往往会因为恐惧而变得消极退缩。这未必是教练的指示，而是保护优势的人性本能。这一直是削弱英军战力的深层次心魔。如果我们继续这样踢，强队一定会惩罚我们。」

杜曹霸气宣言彻底「解放」球员

然而，杜曹在半场休息时的应变彻底改变了战局。奥云盛赞：「杜曹正视了这个弱点，改变了球队的心态。他向球员传达了强烈信息：『我不在乎输波，但我们必须用自己的方式去踢！』这番话彻底解放了球员。下半场的表现让我惊叹，他没有像前任主帅那样听天由命，这正正是我们当年『黄金一代』最需要的果断管理。」

防线存隐忧 必须「以攻代守」

虽然奥云对杜曹直至72分钟才换入拉舒福特(Marcus Rashford)及布卡约沙卡(Bukayo Saka)感到一丝意外，但他绝对认同英军必须「以攻代守」。奥云坦言：「我们的防线依然不稳，因此必须将主导权掌握在自己手中，让哈利卡尼(Harry Kane )及祖迪比宁咸(Jude Bellingham )等球星发挥进攻威力。卡尼今仗表现光芒四射，绝对是世上最致命的终结者。」

总结这场胜仗，奥云直言：「英格兰的表现令我兴奋，但杜曹才是最令我印象深刻的。」在杜曹的掌舵下，三狮军团的争冠希望确实令人备受期待。