世界杯2026│禾仙夏IG粉丝人数逾1450万人 接近追平纽亚数目 多过NBA三大球星总和

在今届世界杯一箭成名的佛德角门将禾仙夏(Vozinha)，人气依然高企，其Instagram的粉丝数目已突破1400万大关，最新数字达到1452万，接近德国兼拜仁慕尼黑星级门将纽亚(Manuel Neuer)的数字，只差约23万人。这名40岁老将已成为球迷们关注的对象，比3大NBA球星云班耶马、谢伦般臣和基杰奥斯亚历山大的总和还要多。

禾仙夏IG粉丝人数接近追平纽亚

佛得角门将禾仙夏在H组首轮力挽狂澜，全场共有7次扑救一战封神，领军0:0守和西班牙。这名40岁老将更因为其母亲的签证费用问题无法到美国观赛而在赛后落泪，人气进一步急升，其社交媒体的粉丝数目连日来倍升。截至周六下午，禾仙夏Instagram的粉丝数目已去到1452万人，比德国门神纽亚仅少23万，后者已成名超过20年。

比3位NBA当家球星总和多

禾仙夏的人气，更力压多位NBA球星。马刺怪物中锋云班耶马(627万)、雷霆当家基杰奥斯亚历山大(508万)和纽约人星将谢伦般臣(192万)，3人合共的粉丝数目为1327万，比禾仙夏少。