世界杯2026│曼联愿意再外借拉舒福特 唯独唔接受巴塞隆拿申请

英超曼联今夏原本只想放售前锋拉舒福特(Marcus Rashford)，消息指如果欠缺具诚意的买家，他们愿意在转会窗后期接受具吸引力的报价。知情人士透露，红魔在借用报价的名单上唯独剔走了巴塞隆拿，鉴于后者去季借完后没有买断，所以不同意再让拉舒福特借到该支西甲豪门，只会考虑永久的报价。

不会接受巴塞续借

英国媒体《曼彻斯特晚报》周五报导，曼联早前告知拉舒福特和其团队，球会可接受的转会费价格是4000万镑，除曼城和利物浦外，只要有球会给予此价格就同意放人。而报导亦指红魔现阶段虽倾向永久出售他，但如果到转会窗后期仍未落实交易，会接受具有吸引力的租借报价，包括带有强制买断款项或容易履行的选择性买断条款。

只考虑巴塞的永久转会报价

然而红魔表明不会让巴塞隆拿再借拉舒福特，有鉴于此子刚季借用到巴塞有出色表现，其借用合约内更有3000万欧罗的旗择性买断条款，但后者拒绝履行，曼联对此不满，所以不接受巴塞续约，只会听取其永久报价。