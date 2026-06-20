世界杯2026预告｜最强之盾荷兰斗最强之矛瑞典 突尼西亚临时换帅斗日本望及时调整争出线

世界杯小组赛「死亡之组」F组今晚深夜和明日早上连番上演，深夜先有「最强之盾」荷兰对上坐拥2大神锋的「最强之矛」瑞典，之后早上再有刚换帅的突尼西亚对上日本，力争走出大败阴霾，争取3分保出线生机。

荷兰vs瑞典（Now616/618 深夜1:00）

拥有英超2大神锋伊沙克和约基利斯的瑞典，进攻火力无庸置疑，上场便以5:1大胜胜突尼西亚状态相当勇捍，但后防簿弱或成今战一大隐忧，事关对手荷兰亦有云迪积克和云迪云等防守捍将，对阵2大神锋亦有一战之力，同时不俗的进攻能力和制空能力亦是荷兰所具有的一点，因此今场大战必然相当精彩。

德国vs科特迪瓦（Now616/618 早上6:00）

德国战车首战斗「新丁」库拉索便以一场7:1的大胜，用压倒性的表现宣布「德国战车」的强势归来，包括复出的穆斯亚拿亦打出不俗表现，今战延续气势力拼再取一胜提前出线，但科特迪瓦亦并不会坐以待，上仗对厄瓜多尔已展现出强大靭性，加阿密特迪亚路和迪奥文迪亦有不俗的攻坚能力，或可和德国有一战。

厄瓜多尔vs库拉索（Now616/618/688 早上8:00）

厄瓜多尔上场展现出不俗的实力，守到90分钟才失波，但他们的防守能力仍不可忽视，对上库拉索相信会是不好的争分机分，但仍不可看低时他们面对德国的时候亦不怯场，更在上半场攻入世杯首个入球，今场或战再创神奇。

突尼西亚vs日本（ViuTV99台、Now616/618 早上12:00）

突尼西亚上战遭遇重大打击，被瑞典大炒5:1，赛后急炒林姆治，并急聘上届率沙特阿拉伯打败阿根廷的主帅连拿迪领军，望可及时调整争取出线，而日本上场逼和荷兰再次展现出「蓝武士」的强大靭性，今仗对上临时换帅的突尼西亚或有望可以承对手正值混乱，直取3分以更进一步稳定出线资格。





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世界杯分组赛开波时间

世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。