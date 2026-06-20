世界杯2026｜断脚后首度开腔 干拿感言「感谢阿拉的考验」 誓化身助教场边力撑加拿大

加拿大对卡塔尔之战不幸遭遇「断脚」重伤的24岁加拿大中场核心伊斯马尔干拿（Ismael Kone），在接受手术后于周五下午首度透过社交平台 Instagram 开腔。此子悍将展现出超乎常人的坚强意志，不仅直言将这次重创视为「真主阿拉的考验与礼物」，更誓言要在余下赛事化身「助理教练」，在场边全力为一众加拿大兄弟打气，并承诺很快便会强势回归！

视断脚为真主考验 坚强面对：我已准备就绪

干拿在分组赛对阵卡塔尔的下半场第52分钟，惨遭对手马比度恶意拦截导致小腿骨折。虽然要面临长达5个月的漫长康复期，但这位24岁球星并未怨天尤人，反而展现了坚定的宗教信仰：「阿拉从未让我失望，在我一生中一次也没有，那么现在为何要质疑祂？祂在事情发生前已预见了一切，并为我们每个人制定了计划与远景。这场战役是对我的信仰与性格的考验，老实说我已经准备好了。因为阿拉绝不会给予你无法克服的挑战，接受考验是神赐予我们最好的礼物。」

化身「助教」场边督战

对于加拿大队友在赛后高举其战衣致敬、并在看台及社交媒体上涌现的万千祝福，干拿显得极为感动，并幽默地表示，即使无法亲自上阵，他亦不会缺席这趟世界杯之旅：「我的加拿大兄弟们，我现在已经将自己转化为『助理教练』，会在场边全力支持你们。我想让你们知道，我从心底里爱著你们，我们的兄弟情谊对我而言高于一切。你们昨天所做的一切（高举球衣），将会永远留在我的心中。我很快就会回来，我们会继续一起创造更多美好的回忆。」

目前加拿大在 B 组积4分形?大好，虽然痛失这位「X因素」中场，但有干拿在场边化身「精神领袖」及「客串助教」的强大精神支持，相信这股兄弟情谊将会化为枫叶国大军争取杀入淘汰赛的最强动力。

