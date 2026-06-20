世界杯2026│土耳其世杯前曾称目标入决赛 国民睇唔过眼嘲讽 教练：我地好大期望！

土耳其成为今届世界杯第2支出局的球队，网民重提其队长查汉奴古(Hakan Calhanoglu)于决赛周展开前高呼要入决赛的说法，就连土耳其国民都睇唔过眼，在社交媒体嘲讽球队的表现。而该队教练蒙迪拿指球队本身的确有好大期望，但疯狂起脚62次都入唔到波，是50年一遇的事。

查汉古奴决赛周前称目标入决赛

阵中有9位球员在欧洲五大联赛效力的土耳其，3大主将更是豪门核心，包括国际米兰中场查汉奴古、皇家马德里超新星艾达古拿，以及祖云达斯锋将基伦耶迪斯，被视为黑马球队之一。队长查汉奴古在世杯展开前，更指出球队的目标是杀入决赛，认为大军既有潜质又有即战力，可以掀起风波。然而该队成绩强差人意，D组首轮0:2不敌澳洲，周五次轮再以0:1负巴拉圭，徒有控球率而踢来不切实际。

网民嘲讽叫大军唔好搭飞机回脚

该国国民亦顶唔顺球队，疯狂在互联网上嘲讽，有人指「射门射到明天都不会有用」、「等看教练厚脸皮说球队踢得好」、「为何将皮球吊入禁区就认为有入球呢？难度土耳其有1米9的中锋吗？」、「0入球0分0尊严，三零套餐。建议别坐飞机回国﹗」、「幸好土耳其女排在世界女排联赛表现出色」。

蒙迪拿：50年一遇的不入球走势

土耳其教练蒙迪拿赛后失望道：「我非常非常难过，国民对我们很巨大期望，我们对自己都有很大期望，我为土耳其足球难过。我从事足球行业35年了，我们两场共有62次射门，控球率更不用说了，但未能取得入球，这在正常情况50年才一遇。」