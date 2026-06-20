英超｜毕特质疑森马维「稳定性」不足 反对曼联开5年合约

曼联在转会市场上积极扩军，红魔高层已将下一个目标锁定为左翼。据报曼联已开始与韦斯咸接触，计划向其24岁荷兰翼锋森马维(Crysencio Summerville)开出一份为期5年的长约。然而，曼联名宿毕特(Nicky Butt)对此却大泼冷水，直言森马维的「稳定性」有极大隐忧，强烈反对球会向其奉上5年长约。

转会费估值5,000万镑

森马维与韦斯咸的合约直至2029年，由于韦斯咸上季不幸降班，会方预计要价高达5,000万镑(约5.17亿港元)才肯放人 。此外，这笔交易的推进也与拉舒福特（Marcus Rashford）的前途息息相关。由于巴塞隆拿并未在期限前启动其3,000万欧罗(约2.7亿港元)的买断条款，主帅卡域克（Michael Carrick）亦表态希望留下他合作。

对于曼联欲以5,000万镑及5年长约锁定森马维的计划，毕特直言对方并非球星料子：「他是一名极具爆发力的球员，踢法赏心悦目，但我认为他的稳定性严重不足。曼联确实需要增强阵容深度，但引入他的转会费绝对不应该是个天文数字。」

毕特倡作「板凳奇兵」而非核心

虽然森马维在今届世界杯首战为荷兰国家队披甲时表现亮眼，但毕特认为这并不足以证明他有能力立足曼联正选 ：「如果他想跃升到另一个层次，他必须变得更加稳定 。我赞成签入他，但这应该是为了加强板凳深度 。看看我们的宿敌，当你看到对方的正选阵容已经很强，后备席上还坐著四个能随时改变比赛的球员，那才是巨大的优势。」

毕特回顾上季曼联在主场不敌列斯联的比赛，指出当时后备席上的球员质素完全不合格，因此曼联确实急需扩充兵源 。不过，他强调球会应避免重蹈覆辙，不应盲目向这名仍需证明自己的荷兰翼锋提供5年长约及高昂转会费，否则随时会令红魔在财政上再次「绑手绑脚」。

