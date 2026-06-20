世界杯2026｜拉芬夏比洛尼大腿旧患复发 巴西恐因规则「无法补选」被逼少一人
更新时间：14:31 2026-06-20 HKT
发布时间：14:31 2026-06-20 HKT
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巴西在世界杯分组赛次轮以3:0大胜海地，但这场胜仗却蒙上了沉重阴影，正选前锋拉芬夏比洛尼（Raphinha）在比赛上半场一次冲刺中，右大腿后侧肌肉旧患复发被逼退下火线。巴西足总赛后证实他已开始接受治疗，并将于周六进行详细检查。最令巴西教练组忧心的是，一旦拉芬夏比洛尼因伤退出大名单，根据国际足协规则，巴西将无法征召球员递补，争冠路上被逼要「少踢一人」！
右大腿不适周六详细检查 一年内四度重创同位置
在今仗第38分钟，拉芬夏比洛尼在进攻冲刺后突然感到大腿不适，随即主动要求换出。赛后，巴西足总发表声明：「拉芬夏比洛尼右大腿后侧肌肉疼痛，已开始接受治疗，并将于周六进行重新评估。」据悉，医疗团队将为他进行影像学检查，若证实为肌肉拉伤或撕裂，他将要告别今届世界杯。这已是拉芬夏比洛尼过去一年内，第四次遭遇右大腿后侧肌肉的相同伤情。此前效力巴塞期间，他曾因此伤累计缺阵长达105天。
规则限制退队不能补选
更不幸的是，根据世界杯条例，赛事正式展开后，若有球员因伤退出大名单，球队将「不获允许」征召替补球员。这意味著一旦拉芬夏比洛尼退队，森巴军团在余下的世界杯争冠路上，只能以25人作战。
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