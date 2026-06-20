世界杯2026│土耳其第2队出局 2场62次射门0入球 艾达古拿无核心风范

被视为今届美加墨世界杯黑马的土耳其，周五(19日)D组次轮再吃闷棍，0:1不敌巴拉圭笃定成为小组包尾大幡，成为继海地后第2支出局的球队。该队再次像首场般花拳绣腿欠实用，全场控制战局32次射门无士哥，两仗疯狂起脚62次伙粒无收，当中效力皇家马德里的艾达古拿(Arda Guler)屡次浪射，毫无中场核心的风范。

土耳其两场62次起脚13次中目标

土耳其首轮于取得72%控球率和30次射门下，0:2不敌务实派的澳洲。今场他们再次犯上相同的错误，控制比赛但欠缺效率，半场踢多一人下控球率高达79%，32次射门仅5次命中目标，多次禁区外远射变浪射送上看台，以0:1负巴拉圭。这支欧洲代表两轮全败敬陪末席，落后澳洲和巴拉圭3分，比榜首美国少6分，由于同分先计算对赛成绩，他们尾轮就算赢美国累积3分也好，都会因为对赛成绩差而排榜尾，继C组海地后成为第2支出局的球队。

古拿无核心风范 40次失控球权

崇尚传控的土耳其，在两大天才新星艾达古拿和基伦耶迪斯坐阵下，被视为今届世杯的黑马，可是他们因为效率低而下马，2场合共62次射门仅13次命中目标，成为世杯史上头2场射门次数最多而未能取得入球的球队。而古拿今仗5次射门均未能中框，连同上仗13次起脚伙粒无收，同时共40次失去控球权，大部份时间失去耐性，持球盘扭未创造到空间下，就强行起脚变浪射，以皇马未能中场核心来说，表现绝对不及格。