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世界杯2026｜斯加拉萨65秒快速开记录 巴拉圭踢少一人下死守1:0挫土耳其

足球世界
更新时间：13:32 2026-06-20 HKT
发布时间：13:32 2026-06-20 HKT

世界杯D组由巴拉圭对上土耳其一战戏剧性十足，先有马迪亚斯加拉萨65秒创今届最快入球，但半场米基尔阿米朗因掩口说话领红离场，但土耳其在踢多一人下，猛攻下依然无法扳回一球，最终巴拿以1:0爆冷击败土耳其。

今场一开波巴拉圭便抢得先机，开波仅65秒内祖利安斯素头槌顶出禁区顶，斯加拉萨接应后起脚射向底角破网，助巴拉圭以1:0领先，32分钟土耳其有梅迪穆度亚头槌，但撞到楣底后弹出，但之后剧情出现变化，半场完前阿米朗因掩口对穆度亚说话，经VAR核实后直接领红离场。

在踢多一人下土耳其展开围攻，单是下半场控球率就高达8成，但在巴拉圭死守下也难以攻破大门，尾段士耳其也有不少机会，89分钟由简乌孙起脚被扑出，丹尼斯古尔后上补射但偏出，补时阶段最后阶段，由艾达古拿传入禁区，美列迪美罗虽跳赢但头槌顶向柱边，最终巴拉圭在踢少一人下成功守住1:0，士耳其亦宣告提前出局。
 

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