周五(19日)美加墨世杯，巴西在C组次轮3:0轻取海地，以4分升上小组榜首。该队攻击皇牌云尼斯奥斯祖利亚(Vinicius Junior)继首轮以1个入球当选最佳球员后，今仗更上一层楼贡献1入球1助攻，再次成为赛事MVP，他赛后矢言希望踢出属于自己的世杯，决心在余下比赛发挥最佳水平。

巴西上半场入3球 云尼斯奥斯献传射

面对世界排名83位的海地，巴西甫开赛即抢攻，初段有翼锋拉芬夏比洛尼食诈胡，因越位在先入球无效，幸好他们于23分钟取得收获，前锋马菲奥斯根夏在混战中门前射入，领先1:0。之后轮到攻击皇牌云尼斯奥斯祖利亚表演，他在36分钟送出一记致命直线传送，造就根夏梅开二度。上半场补时3分钟，云尼斯奥斯亲自杀死比赛，接应卢卡斯柏基达的妙传右脚轻松推射破网，率巴西大胜3:0。

云尼斯奥斯连续2场当MVP

这名效力皇家马德里的25岁锋将，首轮1:1赛和摩洛哥时为球队扳平，当选最佳球员，今仗亦因为1球1助攻的精采表现，再次当选比赛MVP，并且成为继名将渣仙奴和李华度后，第3位在世杯单场贡献传射的巴西球员。此子豪言想踢出属于自己的世杯：「我希望如此(属于自己的世杯)。之前我很多次踢出不错的比赛，但就是无法取得入球，这让人感到悲伤，会让你有些情报低落。然而来到世界杯，我全神贯注，决心发挥出自己的最佳水平，我知道这是我展现自己足球的最好时机。」

豪言踢出属于自己的世界杯

而云尼斯奥斯在上届世杯出场4次，收录1入球2助攻，今届踢了2场已比上届的总入球数翻倍，他还未满足：「这两场比赛我做得不错。当然我要继续进步，在比赛中学习和提高。我相信只要我状态好，就能最大程度地帮助球队。」森巴军团在他带领下，以4分升上C组榜首，以较佳得分球差力压同分的摩洛哥，后者同日1:0击败苏格兰。