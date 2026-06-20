世界杯2026│新例遮口说话罚红牌 巴拉圭阿米朗中招被逐 上场已成新例「白老鼠」

今届美加墨世界杯加入多项新条例，其中一项就是球员用手或球衣遮掩口部说话，有机会被罚红牌。巴拉圭中场米基尔阿米朗(Miguel Almiron)成为首位中招的球员，此子在周五D组次轮对土耳其时，向对手梅迪穆度亚(Mert Muldur)说话时用手遮口，后者随即向球证艾云巴顿投诉，巴顿翻看VAR后出示红牌。有趣的是阿米朗上场因另一新例「身份误判」领黄牌，如今再做「白老鼠」。

阿米朗遮口说话领红牌

今场进行到上半场补时阶段时，比赛因犯规而暂停，双方球员出现争执。此时曾效力纽卡素的中场米基尔阿米朗，向土耳其锋将梅迪穆度亚用手遮口说话后，后者随即向艾云巴顿投诉。由于国际足协在今届世杯修例，球员用手或球衣遮掩口部说话，有机会被罚红牌，VAR随即介入事件，并要求球证艾云巴顿到场边观看事件重播，他确认阿米朗违反新例，出示红牌驱逐他离场。

上场因「身份误判」被追罚黄牌

阿米朗再次成为新例的「白老鼠」，事缘D组首轮巴拉圭1:4不敌美国时，此子于下半场在边线扭过美国队长添列姆后跌低，球证向添列姆出示黄牌，判罚球予巴拉圭。然而VAR利用新例「身份误判」(Mistaken Identity)介入，指阿米朗插水向他出示黄牌，并取消原本给予添列姆的黄牌。