Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│新例遮口说话罚红牌 巴拉圭阿米朗中招被逐 上场已成新例「白老鼠」

足球世界
更新时间：12:46 2026-06-20 HKT
发布时间：12:46 2026-06-20 HKT

今届美加墨世界杯加入多项新条例，其中一项就是球员用手或球衣遮掩口部说话，有机会被罚红牌。巴拉圭中场米基尔阿米朗(Miguel Almiron)成为首位中招的球员，此子在周五D组次轮对土耳其时，向对手梅迪穆度亚(Mert Muldur)说话时用手遮口，后者随即向球证艾云巴顿投诉，巴顿翻看VAR后出示红牌。有趣的是阿米朗上场因另一新例「身份误判」领黄牌，如今再做「白老鼠」。

阿米朗遮口说话领红牌

今场进行到上半场补时阶段时，比赛因犯规而暂停，双方球员出现争执。此时曾效力纽卡素的中场米基尔阿米朗，向土耳其锋将梅迪穆度亚用手遮口说话后，后者随即向艾云巴顿投诉。由于国际足协在今届世杯修例，球员用手或球衣遮掩口部说话，有机会被罚红牌，VAR随即介入事件，并要求球证艾云巴顿到场边观看事件重播，他确认阿米朗违反新例，出示红牌驱逐他离场。

上场因「身份误判」被追罚黄牌

阿米朗再次成为新例的「白老鼠」，事缘D组首轮巴拉圭1:4不敌美国时，此子于下半场在边线扭过美国队长添列姆后跌低，球证向添列姆出示黄牌，判罚球予巴拉圭。然而VAR利用新例「身份误判」(Mistaken Identity)介入，指阿米朗插水向他出示黄牌，并取消原本给予添列姆的黄牌。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
路透社
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　
即时国际
10小时前
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
即时国际
2小时前
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
20小时前
曾志伟跟红颜知己游佛山互动惹热议 极有默契女方默默守候 相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山互动惹热议  极有默契女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
5小时前
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
突发
14小时前
铜锣湾海港荟早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
铜锣湾靓装连锁酒家早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
饮食
22小时前
父亲节专访│天瑜爸爸第3个没有她的父亲节 倒数中的爱 把握时间陪伴大仔走独立的路
亲子
2026-06-19 13:30 HKT
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
影视圈
20小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光 曾宴请过百幕后聚餐超念旧 重情重义尽显一流品格
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
影视圈
4小时前