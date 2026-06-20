世界杯2026｜苏格兰两次争议极刑遭无视惹争议 裁判专家认同是12码 名宿唱反调

美加墨世界杯 C 组次轮，摩洛哥凭借沙巴利（Ismael Saibari）开赛71秒的入球以1:0击败苏格兰，赛后苏格兰不满对手有两次12码犯规未有被判罚，有裁判专家撑苏格兰应获12码，但爱尔兰名宿坚尼认为是「插水」。

麦汤米尼禁区遭踢跌 裁判专家力撑是12码

今场最具争议的一幕现在下半场尾段，当时苏格兰中场悍将麦汤米尼（Scott McTominay）引球强攻杀入禁区，被摩洛哥中场球员艾拿奥尔（Neil El Aynaoui）从后扫跌。乌兹别克籍球证坦达谢夫（Ilgiz Tantashev）及视像助理裁判（VAR）均认为摩洛哥球员已触及皮球，因而拒绝判罚极刑。然而，独立电视台（ITV）著名球证分析师安高尔（Christina Unkel）在赛后斩钉截铁地指出，苏格兰被抢夺了应得的12码：「VAR 首要看的是防守球员有没有触球，答案是『没有』。重播清晰看见对手从后绊倒麦汤米尼的左下肢，这是一次非常明显的漏判，球证和 VAR 都犯了重大错误。」担任旁述的苏格兰名宿麦哥斯（Ally McCoist）亦赞同这是一次严重的误判。

坚尼、普斯迪高古唱反调：他只是「顺势倒地」

不过，这记12码并非人人皆同情。爱尔兰名宿坚尼（Roy Keane）直指：「这绝不是12码。很简单，他（麦汤米尼）只是自己想倒地而已，这是有本质区别的。」前热刺主帅普斯迪高古（Ange Postecoglou）亦站在坚尼一边：「虽然防守球员确实伸了脚，但我不认为那种程度的接触足以构成12码，他（麦汤米尼）本就准备倒下。」

除了这次争议判决，苏格兰在下半场初段亦曾有约翰麦甘尼（John McGinn）在禁区内被同一位球员艾拿奥尔侵犯跌倒，球证同样没有判罚12码。麦汤米尼在完场时显得极度愤怒，上前与球证理论时更激动抗议。