世界杯2026│坦哈格认为C朗适合踢世杯 分析称葡萄牙要考虑如何兼容他

前曼联主教练坦哈格在今届美加墨世界杯，为荷兰媒体《荷兰广播联盟》(简称NOS)担任嘉宾评述员，以教练角度分析比赛。这名曾在红魔期间与葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)闹翻的教头，认为世杯节奏更适合此子发挥，但同时亦称老去是自然规律，葡军要考虑在成绩的层面上如何兼容他。

认为C朗适合踢世杯多过英超、欧联

C朗拿度在K组首轮表现差劲，面对刚果民主共和国时仅得25次触球，3次射门俱未能命中目标，包括错失2次黄金机会，被外界批评。4年前执教曼联时与C朗闹翻，并将他踢出正选阵容的坦哈格，认为世杯比英超和欧联更适合C朗踢：「我认为相比英超或欧联，世界杯的节奏和强度或许更适合他，所以他仍然有作为。」然而他亦指C朗老去是不争的事实，「到了某个阶段，老去是自然规律，巅峰期总会结束，他能否在今届世杯再创奇迹，我都很想知道。」

葡萄牙要如何兼容C朗和成绩

葡萄牙教练马天尼斯一直信任C朗，以他为正选，但后者越来越力不从心，坦哈格指以葡军的实力至少入4强，球队要平衡C朗的存在：「葡萄牙2年前赢得欧国联，他们拥有堪称恐怖的阵容深度，接道理至少入4强。问题在于如何兼容成绩和C朗的角色，这是巨大的挑战，毕竟所有人都希望C朗举起世界杯。」

透露踢走C朗的原因

此外，节目另一位主持人曾向坦哈格询问，C朗是否会检查队友的饮食习惯时，他指出后者不会望向别人的餸菜，只专注自己，并指自C朗离队后，就再无联络。坦哈格亦指及当年踢走C朗时的想法，「作为教练，团队利益永远高于个人。而在当时，两者并不兼容。」